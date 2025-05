Operation Sindoor: 'इस दुनिया में...', भारत ने पहलगाम हमले का लिया बदला तो सचिन तेंदुलकर ने कह दी ये बात

Sachin Tendulkar on India Strikes Pak Terror Camp: India Strikes Pak Terror Camps: भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह का प्रमुख गढ़ बहावलपुर भी शामिल है।पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई इस कार्रवाई को ‘ऑपरेशन सिंदूर' के नाम से अंजाम दिया गया जो भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सैन्य तनाव का एक और अध्याय है.

‘ऑपरेशन सिंदूर' के नाम से अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन को लेकर भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने रिएक्ट किया है. सचिन ने पोस्ट शेयर कर भारतीय सेना पर गर्व जताया है. क्रिकेट के भगवान' के नाम से मशहूर हुए सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar on Operation Sindoor) ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, "एकता में निडरता है.. शक्ति में असीम. भारत की ढाल उसके लोग हैं. इस दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है. हम एक टीम हैं.

Fearless in unity. Boundless in strength. India's shield is her people. There's no room for terrorism in this world. We're ONE TEAM!



Jai Hind 🇮🇳#OperationSindoor