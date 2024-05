SRH vs LSG: "ये पहले खेलते तो...", ट्रेविस हेड और अभिषेक की बल्लेबाज़ी पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का पोस्ट हुआ वायरल

Sachin Tendulkar on SRH Batting vs LSG

Sachin Tendulkar on SRH Batting vs LSG: सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की दस विकेट से जीत के बाद, महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक सलामी जोड़ी की सराहना करते हुए कहा कि अगर उन्होंने पहले बल्लेबाजी की होती तो उनकी टीम के लिए 300 रन होते. सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाजों ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा (Sachin Tendulkar on Travis Head and Abhishek Sharma) ने लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और हैदराबाद के राजीव मैदान में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) के मैच में दस विकेट से जीत दर्ज की और 166 रन के लक्ष्य को सिर्फ 9.4 ओवर में हासिल कर लिया. गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद बुधवार को.