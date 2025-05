'आपने मुझे अपने दिवंगत पिता की ओर से...', सचिन तेंदुलकर ने विकट कोहली के टेस्ट संन्यास पर सुनाई 'धागे' की कहानी

Sachin Tendulkar on Virat Kohli Retirement: जब सचिन तेंदुलकर अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर थे, तब वो उनके उत्तराधिकारी थे और सोमवार को जब विराट कोहली ने अपने प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, तो 'मास्टर ब्लास्टर' ने एक धागे को याद किया जो उनके बीच एक मजबूत कड़ी बन गया. 12 साल पहले जब तेंदुलकर मुंबई में अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे थे, तब कोहली, जो उस समय 24 साल के थे और पहले से ही विश्व चैंपियन थे और अपने टेस्ट करियर के शुरुआती दौर में थे, अपने आदर्श के पास एक "विचारशील इशारे" के साथ आए. "आपने मुझे अपने दिवंगत पिता की ओर से एक धागा उपहार में देने की पेशकश की थी. यह मेरे लिए स्वीकार करने के लिए बहुत ही व्यक्तिगत बात थी, लेकिन यह इशारा दिल को छू लेने वाला था और तब से मेरे साथ है,"

As you retire from Tests, I'm reminded of your thoughtful gesture 12 years ago, during my last Test. You offered to gift me a thread from your late father. It was something too personal for me to accept, but the gesture was heartwarming and has stayed with me ever since. While I… pic.twitter.com/JaVzVxG0mQ