Ross Taylor: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबले से पहले किवी दिग्गज 'रॉस टेलर' के बयान ने मचाई खलबली

Ross Taylor on IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने चार साल पहले 2019 विश्व कप में भी भारत के दबदबे को खत्म करते हुए वर्षा से प्रभावित सेमीफाइनल में विराट कोहली की अगुआई वाली टीम को हराया था. भारत 2019 की तरह इस बार भी लीग चरण में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा है. टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत करने वाला न्यूजीलैंड नौ मैच में पांच जीत से 10 अंक के साथ लीग चरण में चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा है. 2019 में मैनचेस्टर में हुए सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड (IND vs NZ WC 2019 Semi final) की टीम का हिस्सा रहे टेलर (Ross Taylor on IND vs NZ WC 2023 Semi Final) ने कहा, ‘‘न्यूजीलैंड आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में भारत से भिड़ने की तैयारी कर रहा है और ऐसे में यह असंभव है कि 2019 से इसकी तुलना नहीं की जाए.''