IRE vs SA T20: 'बड़े मियां-छोटे मियां' बड़े ने जमाया शतक तो छोटे ने 4 विकेट लेकर आयरलैंड के लिए रचा इतिहास, साउथ अफ्रीका के उड़े होश

Ireland Beat South Africa First Time in T20I History: आयरलैंड ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका को पहली बार हराकर इतिहास रच दिया है. यह जीत आयरलैंड के लिए एक बड़ी जीत है और जिसके बाद विश्व क्रिकेट में खलबली मच गई है. आयरलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाज़ी का फैसला किया जो की अफ्रीका के लिहाज से उलटी साबित हुई. बल्लेबाज़ी का न्योता मिलने के बाद आयरलैंड ने रोस एडायर के शतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 195 रन बनाकर अफ्रीका (Ireland Beat South Africa first time in T20I) को कड़ी चुनौती दे डाली और जीत के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 185 रन ही बना सकी.

While plaudits go rightly to Ross Adair, let's not forget this outstanding knock by the skipper!#BackingGreen ☘️🏏 pic.twitter.com/qTxdEypZjW — Cricket Ireland (@cricketireland) September 29, 2024

आयरलैंड की इस जीत में रोस एडायर का शतक सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा. उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को खूब धोया. ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और अंतिम ओवर तक कड़ी टक्कर देखने को मिली.