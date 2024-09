रोहित शर्मा- सचिन तेंदुलकर नहीं बल्कि यह दिग्गज है सबसे फेवरेट, स्मृति मंधाना ने बताया

Smriti Mandhana on favorite Batsman: भारत की महिला दिग्गज क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने उस बल्लेबाज का नाम बताया है जिसे वो अपना फेवरेट मानती है. स्टार स्पोर्ट्स पर दिए इंटरव्यू में मंधाना ने अपने फेवरेट बल्लेबाज का खुलासा किया है. मंधाना ने सवाल किया गया कि आपका फेवरेट बल्लेबाज कौन है. इस पर मंधाना ने रिएक्ट किया. मंधाना ने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली का नाम नहीं लिया है. मंधाना ने अपना अपना फेवरेट बल्लेबाज विराट कोहली को माना है.

मंधाना ने कोहली (Smriti Mandhana on Virat kohli) को लेकर बात की और कहा, "मैं कोहली को सम्मान करती हूं, जब मैं कोहली से मिली तो उनसे उनके माइंड सेट को लेकर सवाल किया", मंधाना ने इंटरव्यू में बताया कि, जब मैंने कोहली से बात की तो मैं उनका माइंड सेट जानने की कोशिश की, जब वो बल्लेबाजी करने जाते हैं तो क्या सोच कर जाते हैं. जबकि आपके ऊपर काफी दबाव होता है. इसपर कोहली ने मुझे कहा कि, मैं कुछ सोचकर नहीं जाता, बस मैं वही करना चाहता हूं जो टीम के लिए जरूरी है. मैें ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचता हूं."

18 🤝🏻 18#TeamIndia women's star batter @mandhana_smriti shares her admiration for KING KOHLI as she tags him as her favourite cricketer! 🙌🏻



Watch her 👉🏻 #WomensWorldCupOnStar | INDW v NZW | 4th OCT 7.30 PM onwards only on Star Sports Network pic.twitter.com/ivEgFYQZnK