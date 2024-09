रोहित शर्मा ने कप्तानी से किया यह बड़ा धमाल, इन हैरतअंगेज आंकड़ों से गूंजा सोशल मीडिया

Rohit Sharma's captaincy stats: यह सही है कि भारतीय क्रिकेट में विराट दौर लंबा खिंचने के कारण टीम इंडिया के वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को खासी देर से भारत की कप्तानी मिली, लेकिन बेहद ही कम समय में जिस अंदाज में रोहित ने तीनों ही फॉर्मेटों में टीम की कमान संभाली है, उसने बहुत ही जबर्दस्त असर छोड़ा है. फिर चाहे बात हाल ही में टी20 विश्व कप जीतने की हो या फिर भारत का टेस्ट या वनडे फॉर्मेट में प्रदर्शन हो. रोहित की कप्तानी का लोहा विश्व क्रिकेट जगत ने माना है और अब बांग्लादेश के खिलाफ (Ind vs Ban 1st Test) के खिलाफ चेन्नई में रविवार को मिली जीत के बाद आंकड़ों ने भी इसकी पु्ष्टि की है. और ये आंकड़े तूफानी गति से वायरल होकर सोशल मीडिया पर शोर मचा रहे हैं.

Rohit Sharma has a win percentage of 64.70 in Tests as a Captain



- One of the greatest Captains in Modern Era. pic.twitter.com/zpvO5bPTON