'उड़ता Rohit Sharma': हिट मैन का धमाल, हवा में एक हाथ से लपका चौंकाने वाला कैच, बांग्लादेश बैटर के उड़े होश, Video

Rohit Sharma catch viral : कानपुर टेस्ट (IND vs BAN 2nd Test) मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma cath video) का जलवा देखने को मिला है. रोहित ने बांग्लादेशी बैटर लिटन दास का एक चौंकाने वाला कैच लपक कर दुनिया को हैरान कर दिया. यह एक ऐसा कैच था जिसने दिल जीत लिया. जैसे ही रोहित ने एक हाथ से हवा में उड़कर कमाल का कैच लपका, वैसे ही बांग्लादेश बैटर चौंक गया. उसे यकीन ही नहीं हुआ कि रोहित इस तरह का कैच लपक सकते हैं. लिटन दास (Litton Das) कैच आउट होने के बाद रोहित को एक टक से देखते रह गए. वहीं, रोहित ने इस कैच का जमकर जश्न मनाया, सिराज (Mohammed Siraj) की गेंद पर लिटन दास रोहित के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौटे.

लिटन ने सिराज की गेंद को स्टेप आउट करके इनफ़ील्ड को क्लियर करने की कोशिश की, शॉर्ट ऑफ़ फुलर गेंद को मिडऑफ़ के ऊपर से मारने की कोशिश में दास रोहित के हाथों लपक लिए गए. रोहित ने दाहिने हाथ से कैच को एक हाथ से लपक लिया. खुद रोहित भी इस कैच को लेने के बाद एक पल के लिए हैरान रह गए थे.

बता दें कि कप्तान रोहित ने इस गेंद से पहले रणनीति बनाई थी. उन्होंने बांग्लादेश बैटर को फंसाने के लिए पहले कोहली को एक्स्ट्रा कवर पर खड़ा किया था. जिसके बाद लिटन दास इस रणनीति में फंस गए और बड़ा शॉट मारने की चक्कर में रोहित के द्वारा लपके गए. लिटन दास केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

WHAT. A. CATCH 👏👏



Captain @ImRo45 with a screamer of a catch as Litton Das is dismissed for 13.@mdsirajofficial picks up his first.



Live - https://t.co/JBVX2gyyPf… #INDvBAN@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/60saRWTDtG