रिकी पोंटिंग की बड़ी भविष्यवाणी, इस खिलाड़ी को बताया ODI क्रिकेट का सितारा जो तोड़ेगा सचिन का रिकॉर्ड

Ricky Ponting on Best ODI Player of World Cricket: चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट (Champions Trophy 2025) के बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting on Virat Kohli) ने कहा है कि उन्होंने एकदिवसीय क्रिकेट में विराट कोहली से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं देखा है. उनका मानना है कि कोहली वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक रन के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. कोहली ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच में 100 रन बनाकर अपना 51वां शतक पूरा किया, जिससे भारत ने यह मैच छह विकेट से जीता. इसके साथ ही कोहली ने वनडे क्रिकेट में 14,000 रन भी पूरे किए. वह सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के बाद यह आंकड़ा छूने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

रिकी पोंटिंग ने कोहली को लेकर कहा

कोहली अब तक के सबसे बेहतरीन एकदिवसीय बल्लेबाज हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि वह तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने का पूरा मौका पाएंगे. हालांकि, कोहली अभी भी तेंदुलकर से 4341 रन पीछे हैं, लेकिन पोंटिंग को उम्मीद है कि कोहली इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. पोंटिंग ने कहा, "कोहली फिट हैं और लगातार मेहनत करते हैं. वह लंबे समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर उनमें रन बनाने की इच्छा है, तो वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं."

विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ 242 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शतक जमाया था और भारत को छह विकेट से जीत दिलाई. कोहली ने 111 गेंदों पर सात चौकों की मदद से नाबाद 100 रन बनाए, जो देखने लायक था. उनकी पारी 90.09 के स्ट्राइक रेट से आई, जिससे भारत ने पाकिस्तान के 241 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. यह कोहली का ICC वनडे इवेंट में छठा शतक था और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में उनका पहला शतक था.

विराट, सचिन तेंदुलकर (463 वनडे में 18,426 रन) और कुमार संगकारा (404 मैचों में 14,234 रन) के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. 299 वनडे में कोहली ने 58.20 की औसत से 14,085 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 73 अर्द्धशतक शामिल हैं.