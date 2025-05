IND vs ENG: अश्विन ने चुनी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग XI, कोहली-रोहित की जगह इस खिलाड़ी को दी

Ravichandran Ashwin picks India's playing XI vs England: भारतीय टीम जून में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. सीरीज का पहला मैच 20 जून को खेला जाएगा. बता दें कि टेस्ट सीरीज से पहले भारत को तगडा झटका लगा है. विराट कोहली और रोहित शर्मा (Rohiit Sharma and Virat Kohli) ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारतीय टीम में दोनों की जगह किस खिलाड़ी को मिलेगी. ऐसे में अब भारत के पूर्व स्पिनर अश्विन (Ravichandran Ashwin on India Playing 11 vs England) ने पहले टेस्ट के लिए भारतीय इलेवन का ऐलान किया है. अश्विन ने उन 11 खिलाड़ियों का चुनाव किया है जो पहले टेस्ट में भारतीय इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं. भारतीय पूर्व स्पिनर ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर भारतीय इलेवन को लेकर बात की है.

ओपनर के तौर पर अश्विन ने केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को जगह दी है. वहीं, नंबर तीन के लिए अश्विन की पसंद आईपीएल में धमाल मचाने वाले साई सुदर्शन को दी है. वहीं, नंबर 4 पर शुभमन गिल तो वहीं, जडेजा को नंबर 5 की जगह दी है. इसके अलावा विकेटकीपर के तौर पर अश्विन की पसंद ऋषभ पंत बने हैं.

बैटिंग ऑलराउंड के लिए अश्विन दो खिलाड़ियों को इलेवन में शामिल करने को लेकर कंफ्यूज हैं. अश्विन ने करुण नायर और नीतीश कुमार रेड्डी पर अपनी दांव खेला है. अश्विन ने माना है कि करुण नायर और नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक को इलेवन में मौका मिल सकता है.

भारतीय पूर्व ऑफ स्पिनर ने गेंदबाजी डिपारमेंट के लिए शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी का चुनाव किया है. अश्विन ने माना है कि ये 11 खिलाड़ी पहले टेस्ट के लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं.

रोहित की जगह ओपनिंग में केएल राहुल, कोहली की जगह साई सुदर्शन

अश्विन ने अपनी इस प्लेइंग इलेवन में ओपनिंग के लिए केएल राहुल का चयन किया है. यानी अश्विन ने रोहित की जगह राहुल को ओपनर के तौर पर रिप्लेसमेंट किया है. इसके अलावा कोहली की जगह इलेवन में साई सुदर्शन को दी है. बता दें कि दोनों खिलाड़ी आईपीएल में जबरदस्त फॉर्म में हैं.