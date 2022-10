रवि शास्त्री ने चुनी टॉप 4 टीमें, जो पहुंच सकती है सेमीफाइनल में, 2 बड़ी टीम को किया नजरअंदाज

फॉक्स क्रिकेट से बातचीत में पूर्व भारतीय कोच ने कहा, 'यकीनन भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी. लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता है. कोई भी टीम आपको सरप्राइज कर सकती है, लेकिन मेरे नजर में भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रही है.'

बता दें कि 2021 के टी-20 वर्ल्ड कप में रवि शास्त्री भारत के कोच थे. यूएई में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप में भारत पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी. अब भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ खेलेगी. उम्मीद है कि टीम इंडिया जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करेगी. पिछले टी-20 वर्ल्ड कप में भारत को अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान से 10 विकेट से हार मिली थी, इसके अलावा न्यूजीलैंड से भी भारत हार गया था.

इस बार भारतीय टीम सुपर 12 राउंड में पाकिस्तान के अलावा साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश जैसी टीम के साथ मुकाबला करेगी. इसके अलावा क्वालीफाई राउंड से सुपर 12 में पहुंचने वाली 2 टीम के साथ भी मैच खेलेगी.

T-20 वर्ल्डकप 2022 में भारत के मैच (सुपर 12 राउंड)

23 अक्टूबर Vs पाकिस्तान, दोपहर 1.30 बजे मेलबर्न

27 अक्टूबर Vs ग्रुप-ए रनरअप, दोपहर 12.30 बजे, सिडनी

30 अक्टूबर Vs साउथ अफ्रीका, शाम 4.30 बजे, पर्थ

2 नवंबर Vs बांग्लादेश, दोपहर 1.30 बजे, एडिलेड

6 नवंबर Vsग्रुप-बी विनर, दोपहर 1.30 बजे, मेलबर्न

