Rahul Dravid: "रोहित का फोन नहीं आता तो इतिहास...", कोच के रूप में आखिरी भाषण में द्रविड़ का बड़ा खुलासा

Rahul Dravid on Rohit Sharma during his last speech as Coach: टीम इंडिया के टी20 विश्व कप जीने के बाद टीम इंडिया के कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो गया और उन्होंने आगे के लिए फिर से कोच पद के लिए नामांकन नहीं किया, टीम इंडिया ने राहुल द्रविड़ के कोच रहते हुए विश्व कप अपने नाम कर शानदार विदाई दी और द्रविड़ भी टीम के जीत से गदगद नज़र आये ार उनके जश्न की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई. अब टीम इंडिया के कोच के तौर पर अपने आखिरी भाषण में द्रविड़ ने अपने कोच पद को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है.

कोच पद को लेकर द्रविड़ का बड़ा खुलासा

राहुल द्रविड़ ने यहां टी20 विश्व चैंपियन बनने के बाद टीम को दिए अपने विदाई भाषण में खुलासा किया कि अगर उन्हें एकदिवसीय विश्व कप फाइनल में हार के बाद पद पर बने रहने का अनुरोध करते हुए कप्तान रोहित शर्मा (Rahul Dravid on Rohit Sharma) का फोन नहीं आया होता तो वह इतिहास का हिस्सा नहीं होते. द्रविड़ का कार्यकाल एकदिवसीय विश्व कप के साथ समाप्त हो गया था. भारत लगातार 10 मैच जीतने के बाद फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था. कोचिंग स्टाफ को हालांकि शनिवार को समाप्त हुए टी20 विश्व कप के अंत तक विस्तार मिला था.

भारत ने द्रविड़ के मार्गदर्शन में अपना दूसरा टी20 विश्व कप जीता लेकिन उन्होंने इस भूमिका में बने रहने के लिए फिर से आवेदन नहीं किया. उन्होंने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में टीम की सात रन की जीत के बाद केनसिंगटन ओवल ड्रेसिंग रूम में अपने भाषण के दौरान कोच के रूप में बने रहने का आग्रह करने में रोहित की भूमिका का उल्लेख किया. द्रविड़ ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में कहा, ‘‘रो (रोहित), नवंबर में मुझे फोन करने और टीम के साथ जुड़े रहने के लिए कहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.''

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि आप सभी के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य और खुशी की बात है, लेकिन रो, समय देने के लिए भी धन्यवाद...हमने बातचीत करने, चर्चा करने, सहमत होने और असहमत होने में बहुत समय बिताया लेकिन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.'' द्रविड़ ने टूर्नामेंट के दौरान सामूहिक रूप से ठोस प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों की प्रशंसा की और उनसे इस उपलब्धि का जितना चाहे उतना जश्न मनाने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, ‘‘आप सभी को ये पल याद होंगे. हम हमेशा कहते हैं, यह रनों के बारे में नहीं है, यह विकेटों के बारे में नहीं है, आप अपने करियर को कभी याद नहीं रखते हैं, लेकिन आप इस तरह के पलों को याद रखते हैं, इसलिए आओ और इसका लुत्फ उठाओ.'' द्रविड़ ने कहा, ‘‘मैं आप लोगों पर बहुत गर्व करता हूं, जिस तरह से आपने वापसी की, जिस तरह से आपने संघर्ष किया, जिस तरह से हमने एक टीम के रूप में काम किया...लचीलापन दिखाया. पिछले कुछ वर्षों में कुछ निराशा हुई, जहां हम करीब आए लेकिन हम कभी रेखा को पार नहीं कर पाए.''