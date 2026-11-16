'क्रिकेट के भगवान' के साथ शाही जोड़ी, प्रिंस विलियम-केट ने मुंबई में सचिन संग लगाये चौके-छक्के! VIDEO

ब्रिटेन के शाही दंपति प्रिंस विलियम और केट मिडलटन मौजूदा समय में भारत दौरे पर हैं. यहां वह तीन दिनों तक रहने वाले हैं. दौरे की शुरुआत उन्होंने आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ की है. जहां उन्होंने खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर के साथ स्ट्रीट क्रिकेट का लुत्फ उठाया है. जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं.

आपको बता दें कि प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों के जुनून को देखते हुए बल्ले और गेंद को आजमाया है. खास दौरा प्रिंस विलियम के पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अर्थशॉट प्राइज पुरस्कार समारोह के आयोजन के लिए किया गया है.

बताया जाता है कि केट, विलियम के 10 साल की पर्यावरणीय पहल पर आधारित अर्थशॉट प्राइज परियोजना पर बेहद गर्व करती हैं. खास परियोजना का उद्देश्य पृथ्वी को संवारने और संरक्षण के लिए व्यावहारिक समाधान तलाशना है. खास परियोजना अपने मध्य चरण में है.

आर्धिक राजधानी में कल यानी कि 17 नवंबर 2026 को अर्थशॉट प्राइज पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा. इसके पश्चात वह बुधवार (18 नवंबर 2026) को राजधानी दिल्ली जाएंगे. जहां उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली है.

प्रिंस हैरी भी सुर्खियों में आए

यहीं नहीं प्रिंस हैरी भी सुर्खियों में हैं. उन्होंने अचानक से यूक्रेन का दौरा किया है. जहां उन्होंने अपने इनविक्टस गेम्स में भाग लेने वाले घायल और बीमार सैन्य और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की है.

मुंबई के बैलेर्ड एस्टेट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में विलियम और केट का खास तरीके से स्वागत सचिन तेंदुलकर ने किया. सचिन के नाम क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं और उन्हें खेल के इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है.

सचिन तेंदुलकर अपनी फाउंडेशन के माध्यम से वंचित बच्चों के लिए खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी विभिन्न पहल का समर्थन करते रहते हैं.

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