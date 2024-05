SRH vs LSG: "10 ओवर से कम में तो...", LSG के खिलाफ तूफानी जीत के बाद कप्तान पैट कमिंस के बयान ने विरोधी टीमों में मचाई खलबली

Pat Cummins Statement on SRH beat LSG IPL 2024

Pat Cummins on Win over LSG: ट्रेविस हेड (Travis Head) और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) की आक्रामक पारियों के दम पर सनराइजर्स ने 160 से अधिक के लक्ष्य का सबसे तेजी से पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जाइंट्स को इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में बुधवार को दस विकेट से हरा दिया. जीत के लिये 166 रन का लक्ष्य सनराइजर्स ने 9.4 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाये हासिल कर लिया. हेड (Travis Head vs LSG) 30 गेंद में 89 रन बनाकर नाबाद रहे जिसमें आठ चौके और आठ छक्के शामिल थे. वहीं शर्मा ने 28 गेंद में नाबाद 75 रन बनाये. उन्होंने आठ चौके और छह छक्के जड़े. इस जीत से सनराइजर्स (Sunrisers Haydrabad in IPL 2024 Points Table) 12 मैचों में 14 अंक लेकर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. वहीं लखनऊ 12 मैचों में 12 अंक लेकर छठे स्थान पर है. इसके साथ ही पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस 12 मैचों में आठ अंक लेकर प्लेआफ की दौड़ से बाहर हो गई है.

जीत के बाद कप्तान पैट कमिंस ने कहा