नोमन अली ने रच दिया इतिहास, पाकिस्तान इतिहास में 72 साल में कारनामा करने वाले इकलौते लेफ्टी

Noman Ali creates history: इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में शुक्रवार को मेहमान इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुए दूसरे टेस्ट का चौथा दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया. पिछली कुछ सीरीजों में लगातार एक के बाद हार का मुंह देख रहे पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रनों के विशाल अंतर से धोकर जी का सूखा खत्म करने के साथ ही सीरीज का स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. जीत के लिए 297 रनों का पीछा कर रहे इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए लेफ्ट-आर्म स्पिनर नोमन अली (Noman Ali) काल बन गए. इंग्लैंड टीम केवल 144 रनों पर ही ढेर हो गई. उसकी ओर से सबसे ज्यादा 37 रन कप्तान बेन स्टोक्स ने बनाए. और जीत के साथ ही नोमन अली ने वह कारनामा कर दिखाया, जो उनसे पहले पाकिस्तान के करीब 72 साल के टेस्ट इतिहास में कोई भी लेफ्ट-आर्म स्पिनर नहीं कर सका.

Noman Ali goes 🔙 to 🔙 cap off a remarkable win ☄️



Finishes with figures of - best for a Pakistan left-arm spinner in Tests #PAKvENG | #TestAtHome pic.twitter.com/tks09s9Aun