Mohammd Rizwan: पहले 171 रन की पारी, फिर यह सुपर से ऊपर कैच, मान गए रिजवान भाई

Pakistan vs Bangladesh, 1st Test: बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तानी शतकवीर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) का कैच जिसने भी देखा, उसने दांत तले उंगली दबा ली. बात यह नहीं है कि पहले विकेटकीपरों ने ऐसा कैच नहीं पकड़ा या ऐसे कैच पकड़े नहीं जाते, लेकिन 171 रन की पारी खेलने के बाद विकेटकीपर के साथ होता यह है कि पैरों में कुछ भारीपन सा आ जाता है. पैर चलने में भी थोड़ा मुश्किल होती है, तो वहीं मन में कुछ आत्मसंतुष्टि भी पैदा हो जाती है. यही वजह है कि जिसने भी मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) का कैच देखा, वह उनका कायल हो गया. नसीम शाह की गेंद पर लेफ्टी बल्लेबाज जाकिर हसन का यह सुपर से ऊपर कैच न केवल देखते ही देखते वायरल हो गया, बल्कि करोड़ों फैंस इस कैच को लूप (लगातार) में देख रहे हैं.

What a spectacular catch by Mohammad Rizwan. Naseem Shah claims the first wicket for Pakistan. #PAKvBAN pic.twitter.com/ZAZBwPSgJ2

मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली पारी 6 विकेट पर 448 रन पर घोषित करने के बाद बांग्लादेशी ओपनरों शदमान इस्लाम (93) और जाकिर हसन (12) ने किसी तरह दूसरे दिन का आखिरी सेशन काट लिया था, लेकिन जब तीसरे दिन खेल शुरू हुआ, तो लेफ्टी जाकिर हसन ज्यादा देर नहीं टिक सके. नसीम शाह की बाहर जाती गेंद पर खड़े-खड़े खेलने की कोशिश की, तो गेंद बल्ले का बाहरी किनारा ले गई. और इसके बाद रिजवान ने अपनी बाईं ओर गोता लगाते हुए पहली स्लिप के कैच को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना बना लिया. कैच का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, फैंस इस कैच के दीवाने हो हए.

ऐसे कमेंटों की भरमार है

रिजवान का कैच इस फैन की बात पर पूरी तरह से मुहर लगाता दिख रहा है. आज की तारीख में अगर दुनिया भर के विकेटकीपरों पर नजर दौड़ाई जाए, तो रिजवान की टक्कर का कोई कीपर नहीं दिखाई पड़ रहा

Batting Keeping



Mohd. Rizwan got to be the best wicketkeeper batter right now in Tests. pic.twitter.com/kFKINHC27K