अब विराट कोहली ने लिया रणवीर इलाहाबादिया को लेकर यह बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

पिछले दिनों एक शो इंडिया गॉट लैटेंट में भद्दे कमेंटों के बाद पूरे देश के निशाने पर आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) की जहां मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, तो उनके दिग्गज समर्थक और फॉलोअर्स भी अब उनसे मुंह मोड़ ले रहे हैं. एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फर्म की रिपोर्ट के अनुसार विवाद रणवीर ने घटना के सामने आने से लेकर तकरीबन 8,000 फॉलोअर्स गंवा दिए हैं. इसी बीच , अब ऐसा भी दिख रहा है कि दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली (Virat kohli unfollowed Ranveer) ने भी रणवीर इलाहाबादिया को अनफॉलो कर दिया है.

दरअसल, कोहली की फॉलोइंग लिस्ट का एक स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. और जब इसमें रणवीर को सर्च किया गया, तो पाया गया कि इस विवाद के बाद विराट ने इस पोटकास्टर को अनफॉलो कर दिया है. इसके बाद से यह बात सोशल मीडिया पर लगातार फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. और फैंस ने अलग-अलग मंचों पर इस घटना का जिक्र किया है. ये फैंस अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्क्रीन शॉट साझा कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

आखिर इसमें हैरानी की क्या बात है. जाहिर है कि कोई भी सामान्य समझ रखने वाला ऐसा ही फैसला लेगा, जो विराट कोहली ने लिया. फैंस इस पर हैरानी जता रहे हैं.

समझ में नहीं आता कि रणवीर से सहानुभूति जताने वाले ये लोग कौन हैं. आप यह कमेंट देखिए

इसमें शॉकिंग जैसी क्या बात है?? कमाल है भाई!

Breaking News …..Shocking! 😱 Virat Kohli unfollows Ranveer Allahbadia on Instagram amid India's Got Talent controversy!



What's Your TAKE ????#viratkohli #ranveerallahbadia

#Rcbcaptain pic.twitter.com/eH7qGDSbgF