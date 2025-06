राहुल द्रविड़ नहीं बल्कि यह खिलाड़ी है स्लिप का सबसे बेहतरीन फील्डर, माइकल वॉन ने बताया

Michael Vaughan on best slip fielder in the world : इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने उस क्रिकेटर के बारे में बताया है जिसे वो दुनिया का बेस्ट स्लिप फील्डर मानते हैं. बता दें कि जो रूट ने हाल ही में टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की बराबरी की है. द्रविड और रूट के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड है. दोनों खिलाड़ियों ने 210 कैच लपके हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर माइकल वॉन ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन स्लिप फील्डर को लेकर रिएक्ट किया है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने राहुल द्रविड़, जो रूट को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मार्क वॉ (Mark Waugh) को क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन स्लिप फील्डर करार दिया है.

Mark Waugh .. not even a debate https://t.co/FI3XSTcdFp — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 28, 2025

मार्क वॉ को लेकर रिएक्ट करते हुए पूर्व इंग्लिश कप्तान ने लिखा, "बिना किसी बहस के मार्क वॉ स्लिप के सबसे बेहतरीन फील्डर हैं".माइकल वॉन का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने काफी कैच टपकाए थे. जिसकी खूब आलोचना हुई थी.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मार्क वॉ (Mark Waugh) ने अपने टेस्ट करियर में 128 मैच खेलकर कुल 181 कैच लेने में सफल रहे थे. अपने करियर में मार्क वॉ स्लिप में खड़े रहते थे. वॉ को दुनिया का सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक माना जाता है.

दूसरी ओर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो महेला जयवर्धने ने 440 कैच लपकने में सफलता हासिल की है, वहीं, पोंटिंग ने 364 कैच लपके हैं. राहुल द्रविड़ ने 334 कैच इंटरनेशनल क्रिकेट में लपकने में कामयाब रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के मार्क वॉ की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेटर में उनके नाम 289 कैच लपकने का रिकॉर्ड दर्ज है. (Most catches in career in Tests+ODIs+T20Is)