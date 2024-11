बाबर आजम के बाद नौमान अली के खाते में आया बड़ा अवॉर्ड, ऐतिहासिक जीत में किया था दमदार प्रदर्शन

ICC Player Of The Month For October 2024: पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली और न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर मेली केर ने मंगलवार (12 नवंबर 2024) को क्रमश: पुरुष और महिला वर्ग में अक्टूबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है. नोमान ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा और न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सेंटनर को पछाड़कर यह पुरस्कार जीता और पिछले साल अगस्त में बाबर आजम को नवाजे जाने के बाद पाकिस्तान के पहले पुरुष विजेता बने. नोमान ने अक्टूबर के दौरान इंग्लैंड पर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप श्रृंखला में 2-1 की रोमांचक जीत दिलाने में पाकिस्तान की मदद करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसमें बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने दो टेस्ट मैचों की जीत में 13.85 की औसत से कुल 20 विकेट लिए थे.

नोमान ने अपने साथियों की सराहना की, जिन्होंने पाकिस्तान को शुरुआती हार से उबरने में मदद की और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीती. उन्होंने कहा, "मुझे आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने पर खुशी है. मैं अपने सभी साथियों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद की और पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक घरेलू टेस्ट सीरीज जीतने में मदद की. अपने देश के लिए ऐसी यादगार जीत का हिस्सा बनना हमेशा रोमांचक होता है."

Congratulations Noman Ali on being named the ICC Men's Player of the Month for October 2024! 🏆



He picked up 2️⃣0️⃣ wickets in four innings in Pakistan's 2-1 Test series win over England 👏 pic.twitter.com/KpJ3XSBLJE