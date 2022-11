IND vs NZ 3rd ODI Live Updates: भारत का दूसरा विकेट गिरा, कप्तान धवन लौटे पवेलियन

India vs New Zealand Live: बारिश ने बिगाड़ा खेल, टॉस में देरी

India vs New Zealand Live: भारत और न्यूज़ीलैंड (IND vs NZ) के बीच क्राइस्टचर्च में बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई है. तीसरे वनडे मैच में बारिश ने खेल बिगाड़ दिया है. भारतीय समयानुसार टॉस 6:30 बजे से होना था. बता दें कि दूसरा वनडे मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था.