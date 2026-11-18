भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार (19 नवंबर 2026) से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की टीम में जगह को लेकर पूछे गए सवाल को टालते हुए बुधवार (18 नवंबर 2026) को कहा कि अंतिम एकादश तय करना कप्तान शुभमन गिल का काम है. मोर्कल से जब पूछा गया कि क्या हाल के खराब फॉर्म के कारण टीम में सिराज की जगह पर सवाल उठ रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया.

मोर्कल ने पहले टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं से कहा, 'सिराज विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं, जब भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया तब उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.' उन्होंने कहा, 'मैंने गौतम (मुख्य कोच गौतम गंभीर) को बताया था कि हमारे पास 20 विकेट लेने के लिए पर्याप्त विकल्प हैं लेकिन आखिर में फैसला तो शुभमन नहीं करेंगे.'

गेंदबाजी कोच ने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि सिराज ने टेस्ट से पहले पर्याप्त तैयारी नहीं की है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्होंने नेट पर लगातार दो दिन तक कड़ा अभ्यास किया है. उन्होंने काफी लंबी स्पेल किए. मैच से एक दिन पहले आमतौर पर हम गेंदबाजों को आराम करने का समय देते हैं ताकि वे मानसिक रूप से मैच के लिए तैयार हो सकें.'

मोर्कल ने कहा, 'मुझे लगा कि उन्होंने नेट पर काफी अभ्यास किया है. उन्होंने इस टेस्ट मैच के लिए खुद को तैयार करने के लिए काफी मेहनत की है. तैयारी के मामले में आपको खिलाड़ी पर भी भरोसा करना होगा.'

सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उनका प्रदर्शन खास प्रभावशाली नहीं रहा जिससे टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे.

मोर्कल ने भारतीय गेंदबाजों से बाहरी बातों पर ध्यान न देकर सही लेंथ पर गेंद करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और स्पष्ट किया कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में टीम अंक गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकती. भारत फिलहाल अगले साल होने वाले फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में चौथे स्थान पर है.

उन्होंने कहा, 'हमें बाहरी बातों को नजरअंदाज करते हुए सही गेंदबाजी करने पर ध्यान देना होगा. हम अंक गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते. टीम को जिम्मेदारी लेनी होगी और जल्दी लय हासिल करनी होगी. यह जिम्मेदारी गेंदबाज और कप्तान दोनों की है.'

वेलिंगटन की हवा वाली परिस्थितियों में गेंदबाजी करने की चुनौतियों के बारे में मोर्कल ने कहा, 'जब आप हवा की विपरीत दिशा में गेंदबाजी करते हैं, तो आपको थोड़ी सी लय मिल जाती है. आपकी सोच काफी मायने रखती है. आप अपने एक्शन को थोड़ा रोककर रख सकते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'जीत हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका पहले सत्र में ही लय बना लेना है, लेकिन पहले सत्र में अच्छे प्रदर्शन से ही टेस्ट मैच नहीं जीता जा सकता. इसके लिए आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो चौथे या पांचवें दिन अच्छा प्रदर्शन कर सकें.'

मोर्कल ने इसके साथ ही कहा कि निचले क्रम के बल्लेबाजों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी. उन्होंने कहा, 'यह बहुत महत्वपूर्ण है. टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको टीम को संकट से बाहर निकालना होता है. हम हमेशा निचले क्रम के बल्लेबाजों का सम्मान करते हैं और उनके साथ काफी मेहनत करते हैं.'

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