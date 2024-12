IND vs AUS: ट्रेविस हेड को बोल्ड करने के बाद सिराज का माथा ठनका, एक -दूसरे को दिखाई आंख, Video

Mohammed Siraj vs Travis Head: एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS, 2nd Test) की दूसरी पारी के दौरान ट्रेविस हेड ने शानदार बल्लेबाजी की और 140 रन बनाकर आउट हुए. मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj vs Travis Head Video) ने हेड को बोल्ड कर उनकी पारी का अंत किया. जब सिराज ने बोल्ड किया तो गेंदबाज ने गुस्से में इसका जश्न मनाया और साथ ही हेड को कुछ कहते हुए भी नजर आए. जिसके बाद हेड भी भड़क गए और पवेलियन जाते समय बहस करते दिखे, दोनों ने एक दूसरे को गुस्से में देखकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी, हालांकि दोनों के बीच बहस ज्यादा नहीं चली, क्योंकि हेड तुरंत ही उलटे पांव पवेलियन जाने लगे थे. लेकिन दोनों के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Mohammed Siraj vs Travis Head Fight video)

सिराज को अंपायर ने दी वॉर्निंग

वहीं, सिराज को फिर अंपायर ने उनकी हरकत पर वार्निंग दी और उनसे इस बारे में बात भी की. बता दें कि इससे पहले भी सिराज ने मैच के दौरान एक हरकत की थी जिसकी चर्चा हुई थी. दरअसल, सिराज ने जानबूझ कर गेंद बल्लेबाज मार्नल लाबुशेन की ओर फेंक दी थी. उस घटना पर भी लोगों को कई तरह के रिएक्शन आए थे.

आईसीसी से अंपायर कर सकते हैं शिकायत

अब एक ही मैच में दो बातें सिराज को लेकर हुई है जिसको लेकर अब अंपायर आईसीसी से उनकी शिकायत कर सकते हैं जिसके बाद सिराज को उनके मैदानी व्यवहार के लिए फाइन भी लगाया जा सकता है और साथ ही आईसीसी से उनको दुर्व्यवहार के लिए फटकार भी लग सकती है.

हेड का डे-नाइट टेस्ट में तीसरा शतक

ट्रेविस हेड का डेनाइट टेस्ट में यह तीसरा शतक है. हेड day Night टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. हेड ने 111 गेंद पर शतक जमाया और साथ ही 141 गेंद पर 140 रन बनाने में सफल रहे. हेड ने अपनी पारी में 17 चौके औऱ 4 छक्के लगाए.