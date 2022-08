Asia Cup से बाहर हुए शाहीन शाह आफरीदी लेकिन ट्रेंड कर रहे हैं मोहम्म्द आमिर, ट्वीट कर पूछा दिलचस्प सवाल

आमिर के ट्वीट ने बटोरी सुर्खियां

शाहीन आफरीदी के एशिया कप 2022 की टीम से बाहर होने पर पाकिस्तानी खेमे को झटका तो ज़रूर लगा है. रिप्लेसमेंट के तौर पर अब पाकिस्तानी टीम में किसे शामिल किया जाएगा. ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा. इसी बीच जैसे ही शाहीन एशिया कप से बाहर हुए, इसी के साथ सोशल मीडिया पर फैंस ने ये डिमांड शुरु कर दी कि बांए हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ की जगह बांए हाथ के ही पूर्व पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद आमिर को एशिया कप के स्कवॉड में जगह दी जाए. इसके बाद तो सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई.

आमिर ने ऐसे किया रिएक्ट

मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट कर डाला कि "ट्विटर पर मैं ट्रेड कर रहा हू पर क्यों" (I am trending on twitter but why) . इस ट्वीट के साथ आमिर ने सोच-विचार करने वाला इमोजी भी शेयर किया है. आमिर के इस ट्वीट पर भी लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए. पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से साल 2020 में संन्यास ले लिया था लेकिन जून 2021 क बाद खुद को सलेक्शन के लिए उपलब्ध बताया, हालांकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अब तक टीम में फिर से टीम में जगह नहीं दी है.

शाहीन को चोट से उभरने में लगेगा समय

पीसीबी साफ कर दिया है कि शाहीन आफरीदी एशिया कप नहीं खेल पाएंगे, क्य़ोंकि अभी उन्हें घुटने की चोट से उभरने में चार से छह हफ्ते को समय लग सकता है. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर कहा जा रहा था कि भारतीय बल्लेबाज़ों को अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान कर सकता है तो वो शाहीन शाह आफरीदी हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए पिछले मुकाबले यानि कि टी-20 विश्व कप 2021 में भारतीय टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मुकाबला 28 अगस्त को खेला जाएगा.

