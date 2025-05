IPL 2025: माइकल वॉन का IPL स्थगित होने पर बड़ा बयान, एक्स पर पोस्ट कर दिया ये सुझाव

Michael Vaughan Statement on IPL 2025 Suspension: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच टूर्नामेंट को एक सप्ताह के लिए स्थगित किए जाने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 18वें संस्करण के शेष मैचों को ब्रिटेन में आयोजित किया जा सकता है. शुक्रवार दोपहर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुष्टि की कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है. कैश-रिच लीग के शेष मैचों को लेकर अनिश्चितता के बीच वॉन ने टूर्नामेंट के शेष मैचों को ब्रिटेन में आयोजित करने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए.

माइकल वॉन का मानना ​​है कि भारतीय खिलाड़ी 20 जून से शुरू होने वाले इंग्लैंड में अपने पांच टेस्ट मैचों के लिए रुक सकते हैं.

I wonder if it's possible to finish the IPL in the UK .. We have all the venues and the Indian players can then stay on for the Test series .. Just a thought ?