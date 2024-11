जायसवाल- गिल नहीं, माइकल क्लार्क ने बताया उन दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया में मचा सकती है खलबली

Michael Clarke Big statement on Border Gavaskar Trophy: 22 नवंबर को पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम को पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. बता दें कि भारतीय टीम को पिछले टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम को पहुंचना है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हर हाल में भारत को बड़ी सीरीज जीत हासिल करनी होगी. भारतीय टीम को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में कम से कम 4 टेस्ट मैचों में जीत हासिल करनी होगी.

ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारतीय टीम को लेकर बड़ा बयान दिया है. क्लार्क ने भारत को ब़ॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीतने का फार्मूला बताया है. एक इंटरव्यू में क्लार्क ने कहा है कि "यदि भारतीय टीम को सीरीज में जीत हासिल करनी है तो विराट कोहली और ऋषभ पंत को खूब सारे रन बनानें होंगे."

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड शानदार है. मुझे लगता है कि उनका रिकॉर्ड यहां भारत से बेहतर है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 13 टेस्ट मैचों में छह शतक लगाए हैं. अगर भारत को यह सीरीज जीतनी है तो विराट कोहली को सबसे ज्यादा रन बनाने होंगे और ऋषभ पंत को भी कमाल करके दिखाना होगा. ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए सबसे अहम हैं."

भारत को 22 नवंबर से पर्थ में पहला टेस्ट खेलना है, ऐसे में कोहली से काफी उम्मीद है. कोहली ने अब तक पर्थ में दो टेस्ट खेले हैं, एक WACA में, जिसमें उन्होंने जनवरी 2012 में दो पारियों में 44 और 75 रन बनाए थे, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने एक पारी और 37 रन से जीता था. कोहली ने पर्थ में दूसरा टेस्ट 2018 में कप्तान के तौर पर खेला था और वह नए पर्थ स्टेडियम में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे.

Michael Clarke - "If India are to win this series it has to be Virat Kohli leading runs scorer with Rishabh Pant will be just behind" pic.twitter.com/PNPnsLX6Rh