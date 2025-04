BAN vs ZIM: मेहदी हसन मिराज ने बल्ले से रचा इतिहास, टेस्ट में ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया

Most runs in an innings by batting position in Test: बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान (Bangladesh vs Zimbabwe, 2nd Test) बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया है. मेहदी हसन मिराज ने टेस्ट में बल्ले से एक ऐसा कमाल किया है जिसने विश्व क्रिकेट को हैरत में डाल दिया है. बता दें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश की पहली पारी के दौरान मेहदी हसन मिराज ने शतकीय पारी खेली और इतिहास रच दिया. मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा सिर्फ लिटन दास और महमुदुल्लाह ने किया था. लिटन दास ने नंबर 7 पर बैटिंग करते हुए टेस्ट में 141 रन और 138 की पारी खेली थी तो वहीं, महमुदुल्लाह ने नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए 136 रन की पारी खेलने का कमाल किया है. इसके अलावा Mehidy Hasan Miraz टेस्ट में 2000 रन पूरा करने वाले बांग्लादेश के 9वें खिलाड़ी बन गए हैं. मेहदी हसन मिराज का टेस्ट में यह दूसरा शतक है.

Wonderful hundred for Mehidy Hasan Miraz.

Test Hundred No :2 #BANvZIM pic.twitter.com/t3I9EP86gS — Korban Ali (@Mdkorbanali) April 30, 2025

टेस्ट में 2000 रन और 200 विकेट के डबल धमाका

इसके साथ- साथ अपने 53वें टेस्ट में, 27 साल की उम्र में, मेहदी हसन मिराज ने एक खास क्लब में अपनी जगह बना ली है. 2000+ टेस्ट रन और 200 विकेट का डबल पूरा करने में सफल हो गए हैं. ऐसा कर उन्होंने रविंद्र जडेजा की बराबरी कर ली है. जडेजा ने भी अपने 53वें टेस्ट में इस खास क्लब में अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की थी. बता दें कि बांग्लादेश के लिए 2000 रन + 200 विकेट टेस्ट विकेट लेने वाले मेहदी हसन मिराज दूसरे खिलाड़ी हैं.उसने पहले ऐसा कमाल बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन ने किया था.

टेस्ट में सबसे तेज 2000 रन और 200 विकेट लेने वाले खिलाड़ी (Fastest to double of 2000 runs, 200 wickets)

वहीं, कुल मिलाकर मिराज यह उपलब्धि हासिल करने वाले संयुक्त रूप से पांचवें सबसे तेज खिलाड़ी बन गए, बता दें कि इयान बॉथम (42), इमरान खान (50), कपिल देव (50), आर अश्विन (51) और आर जडेजा (53) टेस्ट में ऐसा कमाल करने वाले खिलाडी थे. (fastest to double of 2000 runs, 200 wickets). इसके अलावा सिराज टेस्ट में ऐसा डबल धमाका करने वाले सबसे तेज बांग्लादेशी खिलाड़ी भी बन गए हैं.

टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए 2000 रन + 200 विकेट:

- शाकिब अल हसन

- मेहदी हसन मिराज*

टेस्ट में नंबर 7 या निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए BAN के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज (Most 100s for BAN in Tests while batting at number 7 (or) lower position)

महमूदुल्लाह - 3

लिटन दास - 2

मेहदी हसन मिराज - 2*

पिछले 2 सालों में टेस्ट में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा रन (Most runs for Bangladesh in last 2 years)

893 - मोनिनुल

876 - शांतो

867* - मिराज

पिछले 2 सालों में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट (Most wickets for Bangladesh in last 2 years)

52* - मिराज

50 - तैजुल

31 - हसन