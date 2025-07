मैनचेस्टर की पिच का पहला लुक कर रहा बड़ा इशारा, यह खिलाड़ी लगभग समीकरण से बाहर

England vs India: मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट की पिच से पर्दा हट गया है. और इस पिच पर अच्छी घासी हरियाली दिख रही है. और यह इंग्लैंड के प्लान को बताने और समझाने के लिए काफी है. साफ है कि मेजबानों ने सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के लिए पेसरों के इर्द-गिर्द रणनीति बनाई है. और लॉर्ड्स टेस्ट की चौथी पारी में ढेर होने वाले भारतीय बल्लेबाजों को फिर से अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ेगा. पिच की पहला लुक सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ, तो फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया. पिच की तस्वीर जोर-शोर से वायरल हो रही है. वहीं, जब पिच ऐसी है, तो यहां कुलदीप यादव तो खिलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता.

हेड कोच गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने सोमवार को बहुत ही बारीकी से मैनचेस्टर की पिच का मुआयना किया

कुलदीप यादव समीकरण से हुए बाहर!

अगर पिच की भाषा और चरित्र को आधार बनाया जाए तो साफ है कि मैनचेस्टर में भी कुलदीप यादव को इलेवन में खिलाने का कोई मतलब नहीं. पिच का पहला लुक तो यही कह रहा है. कुछ दिन पहले अचानक ही कुलदीप यादव का नाम सतह पर आ गया था. कई दिग्गज पिछले मैचों से ही यादव को लगातार इलवेन में खिलाने की मांग कर रहे है, लेकिन जब पिच ऐसी हरी-भरी हो, तो फिर जडेजा से अलग एक और स्पिनर आप किसकी कीमत पर खिलाने की हिम्मत कर सकते हैं, यह सोचने वाली बात है.

आप पिच को और नजदीक से देख लें

The Manchester pitch for 4th Test Match between India Vs England. 👀 (George Dobell). pic.twitter.com/pj4azsdpSO — Tanuj (@ImTanujSingh) July 21, 2025

फैंस को अच्छी तरह समझ में आने लगा है कि मैनेचस्टर में क्या होने जा रहा है

THE MANCHESTER PITCH FOR THE 4TH TEST BETWEEN INDIA 🇮🇳 & ENGLAND 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



- Looks spicy with a nice grass covering 🌱



Pacers might dominate early on 🎯#ENGvIND #ManchesterTest #TeamIndia #Bazball pic.twitter.com/9938Rpcr5e — Akaran.A (@Akaran_1) July 21, 2025

क्रिकेट के चाहने वाले कट्टर प्रशंसकों की राय एकदम साफ है कि मैनचेस्टर में किस तरह की क्रिकेट होने जा रही है.