LSG vs RCB: पठान ने बताई टॉप क्वालिटी शतक की यूएसपी', फैंस ने पंत के शतक को स्पेशल करार दिया

Pathan on pant: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में मंगलवार को तमाम वो करोड़ों फैंस ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के बल्ले से निकली सेंचुरी रूपी बारिश में भीग गए, जो पिछले लंबे समय से इसमें भीगने के लिए तरस गए थे. आखिरी मैच में पंत ने नाबाद 61 गेंदों पर नाबाद 118 रन की पारी से न केवल चाहने वालों का दिल बाग-बाग कर दिया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले यह शतक भी उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया. पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान सहित तमाम लोगों ने उनके शतक को सोशल मीडिया पर हाथों-हाथ लिया. पठान ने इस एक टॉप क्वालिटी शतक करार दिया. इरफान ने X पर पोस्ट किए मैसेज में लिखा, 'पंत के द्वारा एक शीर्ष स्तरीय शतक. आज के मैच में ऑफ साइड के खेल ने चमक बिखेरी.'

Top quality 💯 by Rishabh pant. The off side game was on display today. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 27, 2025

ज्यादातर प्रशंसक ने पठान के शब्दों का समर्थन किया है

Absolutely! Rishabh Pant was in sublime touch today. His off-side play those cover drives, cuts, and lofted shots--were pure class. When he's timing the ball like that, he's a joy to watch. A top-quality knock indeed! — Ashutosh 🇮🇳 (@ashu1468) May 27, 2025

अब पंत को साबित करने क्या जरूरत है. साबित तो कई बार चुके हैं, लेकिन इनकी भावना समझी जा सकती है

Pant proves himself again — Md Rehanul Haque (@MdRehanulHaque8) May 27, 2025

बात एकदम सही है, यह शतकीय पारी मैच में परिणाम में अंतर पैदा करने वाली साबित हो सकती है

Rishabh Pant just DESTROYED

millions of RCB fans' dreams! 🥲

And that celebration after the

century? Absolutely CRAZIEST

ever!



Pant was on fire RCB had no

answers. 🔥🔥#RCBvsLSG #LSGvRCB #RishabhPant pic.twitter.com/k3H3ptGrE1 — Pratima Saran (@Preeti_074) May 27, 2025

यह इस फैन ने बहुत ही अहम बात की ओर ध्यान दिलाया है. बात में दम लगता है