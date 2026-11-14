केएल राहुल ने किया 11वें स्टार्ट-अप में निवेश, जानें किस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी, कितनी सालाना कमाई

|क्षेत्र
|जुड़ाव का साल और स्वरूप
|नवीनतम फंडिंग व स्थिति (नवंबर 2026)
|नवीनतम मूल्यांकन व राहुल की हिस्सेदारी
गली (ज़ेको ऑनलाइन के साथ)
|स्ट्रीटवियर फैशन
|2018; सह-संस्थापक/को-ऑनर
|सक्रिय (निजी लेबल); 2020 में Gully Evolve लॉन्च
|मूल्यांकन व हिस्सेदारी % अघोषित
|पुरुषों का इनरवियर व लाउंजवियर
|अप्रैल 2022; निवेशक व एंबेसडर
|सक्रिय (सीरीज़ B, ₹90 करोड़ जुटाए); FY25 राजस्व ₹187 करोड़ (+46%)
|मूल्यांकन, निवेश राशि व हिस्सेदारी % अघोषित
मेटामैन
|पुरुषों के आभूषण व परफ्यूम D2C
|मई 2022 सह-संस्थापक; अगस्त 2024 फॉलो-ऑन
|सक्रिय (सीड चरण); कुल $1.72M (6 राउंड); FY25 राजस्व ₹0–10 करोड़
|निहित कुल मूल्य ~₹62.79 करोड़ (जनवरी 2025); संस्थापकों के पास 30.10% (₹18.9 करोड़), व्यक्तिगत % अघोषित
|यूके एथलीट निवेश कलेक्टिव
|अप्रैल 2023; निवेशक व एंबेसडर
|सक्रिय (निजी समूह); Sixes Social Cricket में निवेश
|मूल्यांकन, निवेश राशि व हिस्सेदारी % अघोषित
|ह्यूगालाइफ (प्राटेक ब्रांड्स)
|स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स ई-कॉमर्स
|जून 2023; निवेशक व एंबेसडर
|सक्रिय (सीरीज़ A); अप्रैल 2026 में ₹100 करोड़ राउंड; FY25 राजस्व ₹45.32 करोड़
|कुल कंपनी मूल्य ₹416 करोड़ (अप्रैल 2026); 19 एंजेल के पास कुल 12.76% (₹53.1 करोड़); व्यक्तिगत % अघोषित
|ओटीओ (1टी9 टेक्नोलॉजी)
|टू-व्हीलर फाइनेंसिंग फिनटेक
|फरवरी 2024; एंजेल/VC राउंड निवेशक
|सक्रिय (अर्ली VC); $10M राउंड (GMO, Prime, Z47 के साथ)
|फरवरी 2024 मूल्यांकन $40M; Dealroom 2024 बैंड $50–100M; हिस्सेदारी % अघोषित
|बोल्डफिट
|फिटनेस, एथलीजर व स्पोर्ट्स गियर
|जुलाई 2024 व अक्टूबर 2025; निवेशक व एंबेसडर
|सक्रिय (सीरीज़ B); अक्टूबर 2026 में ₹400 करोड़ राउंड; FY25 लाभ ₹35 करोड़
|पोस्ट-मनी मूल्यांकन ₹4,000 करोड़ (अक्टूबर 2026); सटीक हिस्सेदारी 0.03% = ₹1.20 करोड़
फ्लैम (फ्लाइंग फ्लेमिंगोज़
|एआई व मिक्स्ड रियलिटी कंटेंट
|अगस्त 2024; एंजेल निवेशक
|सक्रिय (सीरीज़ B); सितंबर 2026 में $40M राउंड (कुल $63.1M)
|सीरीज़ B मूल्यांकन अघोषित; व्यक्तिगत % अघोषित
|गली लैब्स
|रिटेल से जुड़ा स्टार्टअप (क्षेत्र विवरण अपूर्ण)
|वर्ष अघोषित; सीरीज़ A राउंड निवेशक
|सक्रिय; Saama Capital के नेतृत्व में ₹26.5 करोड़ सीरीज़ A
|मूल्यांकन व व्यक्तिगत % अघोषित
|क्यूबो (हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स)
|स्मार्ट होम और ऑटो IoT उपकरण
|30 अप्रैल 2026; रणनीतिक निवेशक व एंबेसडर
|सक्रिय (Hero Group की टेक इकाई)
|मूल्यांकन, निवेश राशि व हिस्सेदारी % अघोषित
मल्टी-ब्रांड स्पोर्ट्स रिटेल
|नवंबर 2026; निवेशक व एंबेसडर
|सक्रिय (सीड चरण); जुलाई 2026 में $2.70M फंडिंग
|मूल्यांकन, निवेश राशि व हिस्सेदारी % अघोषित