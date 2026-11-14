केएल राहुल ने किया 11वें स्टार्ट-अप में निवेश, जानें किस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी, कितनी सालाना कमाई

पिछले दिनों तक भारतीय वनडे उप-कप्तान रहे केएल राहुल बेंगलुरु से आते हैं. और अपने शहर के स्टार्ट-अप हब होने के नाते बिजनेस को अच्छी तरह समझते भी हैं. यही वजह है कि केएल ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एक नहीं, बल्कि कई स्टार्ट-अप में निवेश किया हुआ है. हाल ही में केएल ने खेल उत्पाद बनाने वाली कंपनी प्ले ब्लू में हिस्सेदारी खरीदी है. अलावा, उन्होंने बोल्डफिट,ह्यूगलाइ, फ्लैम, मेटामैन सहित कई और स्टार्ट-अप में अच्छी खासी रकम निवेश की हुई है या उनकी हिस्सेदारी है. आज की तारीख (14 नवंबर 2026) में उनके संपूर्ण स्टार्टअप पोर्टफोलियो का कोई एक सटीक कुल रुपया मूल्य सत्यापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लेब्ल्यू सहित अधिकांश सौदों में उनकी व्यक्तिगत निवेश राशि और हिस्सेदारी प्रतिशत गोपनीय रखे गए हैं. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड में अभी तक केवल फिटनेस ब्रांड बोल्डफिट के लिए सटीक व्यक्तिगत हिस्सेदारी और ताजा मूल्यांकन दर्ज है.अक्टूबर 2026 की RoC-आधारित कैप टेबल के अनुसार राहुल के पास 0.03% हिस्सेदारी है और ₹4,000 करोड़ के सीरीज़ B पोस्ट-मनी मूल्यांकन पर इसका कागजी मूल्य ₹1.20 करोड़ बैठता है.

कंपनी / स्टार्टअप क्षेत्र जुड़ाव का साल और स्वरूप नवीनतम फंडिंग व स्थिति (नवंबर 2026) नवीनतम मूल्यांकन व राहुल की हिस्सेदारी गली (ज़ेको ऑनलाइन के साथ) स्ट्रीटवियर फैशन 2018; सह-संस्थापक/को-ऑनर सक्रिय (निजी लेबल); 2020 में Gully Evolve लॉन्च मूल्यांकन व हिस्सेदारी % अघोषित एक्सवाईएक्सएक्स पुरुषों का इनरवियर व लाउंजवियर अप्रैल 2022; निवेशक व एंबेसडर सक्रिय (सीरीज़ B, ₹90 करोड़ जुटाए); FY25 राजस्व ₹187 करोड़ (+46%) मूल्यांकन, निवेश राशि व हिस्सेदारी % अघोषित मेटामैन पुरुषों के आभूषण व परफ्यूम D2C मई 2022 सह-संस्थापक; अगस्त 2024 फॉलो-ऑन सक्रिय (सीड चरण); कुल $1.72M (6 राउंड); FY25 राजस्व ₹0–10 करोड़ निहित कुल मूल्य ~₹62.79 करोड़ (जनवरी 2025); संस्थापकों के पास 30.10% (₹18.9 करोड़), व्यक्तिगत % अघोषित फोरकास्ट यूके एथलीट निवेश कलेक्टिव अप्रैल 2023; निवेशक व एंबेसडर सक्रिय (निजी समूह); Sixes Social Cricket में निवेश मूल्यांकन, निवेश राशि व हिस्सेदारी % अघोषित ह्यूगालाइफ (प्राटेक ब्रांड्स) स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स ई-कॉमर्स जून 2023; निवेशक व एंबेसडर सक्रिय (सीरीज़ A); अप्रैल 2026 में ₹100 करोड़ राउंड; FY25 राजस्व ₹45.32 करोड़ कुल कंपनी मूल्य ₹416 करोड़ (अप्रैल 2026); 19 एंजेल के पास कुल 12.76% (₹53.1 करोड़); व्यक्तिगत % अघोषित ओटीओ (1टी9 टेक्नोलॉजी) टू-व्हीलर फाइनेंसिंग फिनटेक फरवरी 2024; एंजेल/VC राउंड निवेशक सक्रिय (अर्ली VC); $10M राउंड (GMO, Prime, Z47 के साथ) फरवरी 2024 मूल्यांकन $40M; Dealroom 2024 बैंड $50–100M; हिस्सेदारी % अघोषित बोल्डफिट फिटनेस, एथलीजर व स्पोर्ट्स गियर जुलाई 2024 व अक्टूबर 2025; निवेशक व एंबेसडर सक्रिय (सीरीज़ B); अक्टूबर 2026 में ₹400 करोड़ राउंड; FY25 लाभ ₹35 करोड़ पोस्ट-मनी मूल्यांकन ₹4,000 करोड़ (अक्टूबर 2026); सटीक हिस्सेदारी 0.03% = ₹1.20 करोड़ फ्लैम (फ्लाइंग फ्लेमिंगोज़ एआई व मिक्स्ड रियलिटी कंटेंट अगस्त 2024; एंजेल निवेशक सक्रिय (सीरीज़ B); सितंबर 2026 में $40M राउंड (कुल $63.1M) सीरीज़ B मूल्यांकन अघोषित; व्यक्तिगत % अघोषित गली लैब्स रिटेल से जुड़ा स्टार्टअप (क्षेत्र विवरण अपूर्ण) वर्ष अघोषित; सीरीज़ A राउंड निवेशक सक्रिय; Saama Capital के नेतृत्व में ₹26.5 करोड़ सीरीज़ A मूल्यांकन व व्यक्तिगत % अघोषित क्यूबो (हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स) स्मार्ट होम और ऑटो IoT उपकरण 30 अप्रैल 2026; रणनीतिक निवेशक व एंबेसडर सक्रिय (Hero Group की टेक इकाई) मूल्यांकन, निवेश राशि व हिस्सेदारी % अघोषित प्लेब्लू स्पोर्ट्स मल्टी-ब्रांड स्पोर्ट्स रिटेल नवंबर 2026; निवेशक व एंबेसडर सक्रिय (सीड चरण); जुलाई 2026 में $2.70M फंडिंग मूल्यांकन, निवेश राशि व हिस्सेदारी % अघोषित

केएल राहुल की सलाना स्टार्ट-अप कमाई

केएल राहुल के ये तमाम स्टार्ट-अप अनलिस्टेड कंपनियां हैं और ये यह भी बताता है कि केएल ने पैसा कमाने के लिए लिस्टेड कंपनियों में निवेश करने के बजाय अलग की रणनीति अपनाई है. अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश के कारण ही केएल की ज्यादातर सार्वजनिक कमाई उपलब्ध नहीं है. केएल राहुल की ₹15 करोड़ से अधिक की सालाना एंडोर्समेंट आय का मुख्य हिस्सा बड़े नकद भुगतान वाले कॉर्पोरेट ब्रांडों से आता है. बहरहाल, इन 11 स्टार्टअप्स से उनकी सालाना नकद कमाई इक्विटी लाभांश के बजाय सक्रिय प्रमोशनल रिटेनर्स से होने की उम्मीद है, जो व्यावहारिक रूप से करीब ₹1 करोड़ से ₹4 करोड़ सालाना के दायरे में हो सकती है. इन कंपनियों में उनकी असली संपत्ति दीर्घकालिक इक्विटी मूल्य वृद्धि के रूप में ही जुड़ी है. इन 11 स्टार्टअप्स के अलावा, 2025–26 की मीडिया रिपोर्टों में उन्हें सुनील शेट्टी और अहान शेट्टी के साथ इलेक्ट्रिक-साइकिल ब्रांड के सह-निवेशक और ब्रांड एंबेसडर के रूप में भी दर्शाया गया है, हालांकि इससे मिलने वाली आय भी अघोषित है

((नोट: ये आंकड़े अलग-अलग रिपोर्ट्स और उद्योग के वर्तमान अनुमानों पर आधारित है))