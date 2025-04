VIdeo: 'ये क्या किया तूने...' अभिषेश शर्मा को इस तरह से आउट होता देख खुद पर काबू नहीं रख पाईं काव्या मारन, गुस्से में दिया ऐसा रिएक्शन

Kavya Maran's Angry Reaction: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के 19वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (Guajarat Titans) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को सात विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की. वहीं, हैदराबाद की यह सीजन की लगातार चौथी हार रही, मुकाबला हैदराबाद के घरेलू मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था. गुजरात से मिली हार के बाद हैदराबाद टीम की मालकिन काव्या मारन काफी निराश हो गई. हार के बाद उनके चेहरे के भाव पर निराशा साफ झलक रही थी. सोशल मीडिया पर काव्या का रिएक्शन काफी वायरल है. हार के बाद काव्या शांत भाव से मैदान की ओर देख रही थीं. उनके चेहरे पर जिस तरह के भाव दिख रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस हार से काफी निराशा हुई है. यही नहीं जब अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma Dismissal) सिराज की गेंद पर कैच आउट हुए तो काव्या (Kavya Maran reaction viral) काफी गुस्से में भी नजर आई थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बता दें कि हैदराबाद के हर मैच के दौरान काव्या स्टेडियम पहुंचती हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करती रहती हैं. लेकिन इस सीजन अबतक हैदराबाद की टीम ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया है. बता दें कि आईपीएल के आगाज से पहले हैदराबाद टीम ने दावा किया था कि इस सीजन यह टीम 300 के रन के आंकड़े को पार करेगी लेकिन पहले मैच के बाद से हैदराबाद टीम के दावे की हवा निकल गई है.

