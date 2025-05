LSG vs RCB: 'विराट भाई के आउट होने के बाद...', तूफानी पारी की बदौलत जीत दिलाने के बाद RCB कप्तान जितेश शर्मा के बयान से मची हलचल

Jitesh Sharma on RCB Win vs LSG IPL 2025: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कार्यवाहक कप्तान जितेश शर्मा ने 33 गेंद में नाबाद 85 रन की बेखौफ पारी खेल कर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ टीम को यादगार जीत दिलाने के बाद कहा कि उनके लिए अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करना मुश्किल है. प्लेयर ऑफ द मैच जितेश (Jitesh Sharma) ने 33 गेंद की नाबाद पारी में आठ चौके और छह छक्के लगाये. उन्हें मयंक का अच्छा साथ मिला जिन्होंने 23 गेंद की नाबाद पारी में पांच चौके जड़े. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 45 गेंद में 107 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिलायी.

‘‘मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने ऐसी पारी खेली है. मैं बस उस पल में रहने का प्रयास कर था, में क्रीज पर टिके रहने की कोशिश कर रहा था. मैं अभी अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं पाउंगा.'' उन्होंने कहा, ‘‘ मैंने विराट भाई के आउट होने के बाद मैच को आखिर तक ले जाने का प्रयास किया और इसमें सफल रहा. आज मेरे ऊपर काफी दबाव था लेकिन मैं इसका लुत्फ उठा रहा था. मुझे विराट भाई, कृणाल भाई और भुवनेश्वर भाई को देखता हूं, तो काफी आत्मविश्वास मिलता है.''

