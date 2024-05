T20 WC 2024: "पाकिस्तान के खिलाफ खेलना तो...", भारत बनाम पाक मुकाबले को लेकर हरभजन सिंह के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई खलबली

Harbhajan Singh on IND vs PAK T20 WC 2024

Harbhajan Singh on IND vs PAK T20 WC 2024: पूर्व ऑफ स्पिनर और 2007 पुरुष टी20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य हरभजन सिंह का मानना ​​है कि भारत के लिए यह एक मुश्किल समय होगा जब वे मेगा इवेंट के आगामी सीजन में पाकिस्तान का सामना करेंगे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ ज्यादा नहीं खेलते हैं. भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak Match on 9 June) के बीच न्यूयॉर्क के नवनिर्मित नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले बहुप्रतीक्षित 2024 पुरुष टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में अब एक महीने से भी कम समय रह गया है. पुरुष टी20 विश्व कप में (IND vs PAK Head to Head in T20 WC) इन दोनों टीमों के बीच हुए सात मुकाबलों में भारत ने छह बार जीत हासिल की है.