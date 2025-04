MI vs SRH: 'ऐसा ड्रामा!' ईशान किशन ने खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी, बीच मैदान में ये फैसला लेकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया - VIDEO

Ishan Kishan Controversial Wicket MI vs SRH IPL 2025: मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) के 18वें संस्करण में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हो रहा है. इस मुकाबले से पहले, मुंबई इंडियंस आठ मैचों में आठ अंकों के साथ अंक तालिका में छठे स्थान पर है, जिसने चार जीत और इतने ही हारे हैं. इसके उलट सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ चार अंकों के साथ नौवें स्थान पर है, जिसने अब तक अपने सात मैचों में सिर्फ दो जीत हासिल की हैं.

टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लेने के बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने हैदरबाद के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए 5 ओवर के भीतर ही उनके चार विकेट चटकाकर दमदार प्रदर्शन दिखाया. सबसे पहला विकेट ट्रेविस जड़ के रूप में गिरा और उस समय टीम का स्कोर 2 रन था और ट्रेविस हेड शून्य पर पवेलियन लौट गए इसके ठीक बाद ईशान किशन की बल्लेबाजी आई और ईशान (Ishan Kishan Wicket Controversy MI vs SRH IPL 2025) 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इनका खुद से पवेलियन लौटना किसी के समझ में नहीं आया.

🚨 THE MOST CRAZIEST MOMENTS OF THIS IPL 2025 🚨 - Ishan Kishan's Dismissals drama today. 🤯🥶 pic.twitter.com/e6zjO7BSJS

दरअसल हुआ ये की दीपक चाहर की गेंद पर ईशान किशन ने लेग साइड में जाती हुई गेंद को खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद ना तो उनके बल्ले से लगी थी और न ही विकेट के पीछे खड़े विकेटकीपर ने कोई अपील की. मगर हुआ ये की ईशान किशन खुद ही मैदान छोड़कर वापस लौटने लगे और उनके इस फैसले को खेल भावना समझते हुए मुंबई के कप्तान हार्दिक पंड्या ने उनकी तारीफ करते हुए उनके फैसले को सराहा. अंपायर भी पहले इधर-उधर देखते हुए नजर आए और फिर उसके बाद आउट का इशारा करते हुए ऊँगली उठा दी, जिसके बाद मुंबई के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे. ईशान किशन के इस विकेट को लेकर अब सोशल मीडिया पर कमेंटस की बाढ़ आ गई और देखते ही देखते एक्स पर #FIXING ट्रेंड करने लगा.

- Mumbai Indians not appealed.

- Umpire also confused.

- Ishan Kishan walked out himself.

- Hardik Pandya appreciating Ishan.

- Snicko showing no edge.

- Ishan Kishan disappointed in dressing room.



ONE OF THE MOST CRAZIEST THINGS IN IPL HISTORY. 🥶🤯 pic.twitter.com/iTYSUbr66K