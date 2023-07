IND vs WI: 'RP17' बैट से खेलते हुए ईशान किशन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिखाई ऋषभ पंत की झलक - Video

Ishan Kishan and Rishabh Pant

Ishan Kishan Played With Rishabh Pant Bat: विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने बीस्ट मोड पर स्विच किया और रविवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के दौरान अपनी बल्लेबाजी का कौशल दिखाया. ईशान, जो सबसे लंबे प्रारूप में सिर्फ दो मैच पुराने हैं. अपने पहले टेस्ट अर्धशतक तक पहुंचने के लिए केवल 34 गेंदें लीं. उनके आतिशी अर्धशतक ने टीम इंडिया को एक विशाल स्कोर तक पहुंचने में मदद की और उन्होंने 181/2 पर अपनी पारी घोषित की, जिससे मेजबान टीम को 365 रन का लक्ष्य मिला. मैच के दौरान ईशान (Ishan Kishan One Handed Six as Rishabh Pant) ने एक हाथ से छक्का जड़ा, जिसे देखकर फैन्स को विकेटकीपर ऋषभ पंत की याद आ गई.