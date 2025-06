"चार बार चोटिल हुए हैं, जानते हैं क्यों..." जसप्रीत बुमराह की इंजरी पर योगराज सिंह ने दिया चौंकाने वाला बयान

Yograj Singh on Jasprit Bumrah Injury: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है. योगराज सिंह की मानें तो 'जिम जाना' जसप्रीत बुमराह की बार-बार चोटों के पीछे एक कारण हो सकता है. हाल ही में एक इंटरव्यू में योगराज ने कहा कि क्रिकेटरों को अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें अपना लचीलापन बढ़ाने पर काम करना चाहिए. बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के आखिरी मुकाबले के बाद से ही चर्चा का एक विषय बन गया है और बीसीसीआई ने यहां तक ​​स्पष्ट कर दिया है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ सभी पांच टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे.

योगराज ने जिम जाने को बुमराह, शमी और पांड्या की चोट का कारण बताते हुए कहा कि क्रिकेटरों को 'बॉडीबिल्डिंग करने की जरूरत नहीं है.' योगराज ने कहा,"बुमराह चार बार चोटिल हुए हैं. आप जानते हैं क्यों? यही (जिम) कारण है. अन्य क्रिकेटर भी हैं. मोहम्मद शमी, हार्दिक पंड्या. आपको बॉडीबिल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है. पुराने दिनों में, वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग जैसे गेंदबाज, उस समय वे सभी लचीले थे. विव रिचर्ड्स 35 साल की उम्र तक जिम नहीं गए."

