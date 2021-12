Ind vs Nz: दूसरे टेस्ट से पहले कोहली के सामने 3 बड़े सवाल, कौन इलेवन में खेलेगा, कौन जाएगा?

Ind vs Nz:कानुपर में आखिरी पलों में दिख रही जीत को ड्रॉ में बदलने से निराश अब टीम इंडिया का पूरा फोकस एक दिन बाद शुक्रवार से मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट पर हो चला है. और यह सीरीज का आखिरी टेस्ट है, तो भारत के पास सीरीज जीतने का भी आखिरी मौका है. लेकिन इस टेस्ट के लिए करोड़ों भारतीय फैंस के मन में कई सवाल हो चले हैं, लेकिन बड़े सवाल दो खिलाड़ियों को लेकर हैं. इसमें से एक श्रेयस अय्यर हैं, तो दूसरे विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा हैं. इस टेस्ट से विराट कोहली (Virat Kohli is making comeback) वापसी कर रहे हैं, तो कानपुर टेस्ट खत्म भी नहीं हुआ था कि मीडिया ने सवाल पूछने शुरू कर दिए थे कि अब श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की जग किसे बाहर बैठाया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में न तो कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे ही इस सवाल का जवाब दे सके थे और न ही बैटिंग कोच विक्रम राठौर. और यह भी भी सवाल बना ही हुआ है कि श्रेयस के लिए टीम मैनेजमेंट क्या रास्ता निकालेगा.

वहीं, नियमित विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा पहली पारी में मांसपेशी खिंचने के बाद मैदान से बाहर चले गए, तो उनकी जगह कीपिंग करने आए केएस भरत ने ऐसा असर छोड़ा कि साहा के करियर पर सोशल मीडिया पर सवाल पूछने वाले आ गए. इसका जवाब साहा ने दूसरी पारी में टीम की जरूरत के समय 61 रन बनाकर बखूबी दिया. लेकिन दूसरी पारी में भी विकेटकीपिंग साहा नहीं कर सके. वह कीपिंग करने उतरे जरूर, लेकिन जल्द ही वापस लौट गए और एक बार फिर से केएस भरत ने कीपिंग की. यही फैंस का दूसरा सवाल है कि क्या साहा इस टेस्ट में खेलेंगे या फिर केएस भरत को अपना करियर शुरू करने का मौका मिलेगा. कुल मिलाकर ये दोनों ही सवाल पहेली बने हुए हैं और यह तो टॉस के बाद ही साफ होगा कि श्रेयस अय्यर की जगह दूसरे टेस्ट में किसकी बलि चढ़ेगी और साहा इलेवन का हिस्सा होंगे या नहीं.

विराट के सामने तीसरा सवाल भी कोई छोटा सवाल नहीं है. पहले टेस्ट में जब मैनेजमेंट ने मोहम्मद सिराज की जगह ईशांत शर्मा को इलेवन का हिस्सा बनाया, तो यह फैसला बहुतों के गले नहीं उतरा. कमेंटरी बॉक्स में लगातार चर्चा होती रही और जब कानपुर में 22 ओवर फेंकने के बाद भी ईशांत शर्मा की झोली खाली रही, तो इस सवाल और चर्चा में और वजन आ गया. अब दूसरे टेस्ट से पहले बॉलिंग कोच म्हाम्ब्रे ने ईशांत का बचाव किया है, लेकिन सवाल बराबर है कि ब्रेबोर्न ने मोहम्मद सिराज खेलेंगे या नहीं.

