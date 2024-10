Rohit Sharma: "यह गलती मेरे से हुई, लेकिन...", कप्तान रोहित ने कह दी बड़ी बात

भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पिच के बारे में गलत आकलन करने की बात स्वीकार की, जब भारत की बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में सिर्फ 46 रन पर आउट हो गई. यह भारत का घरेलू मैदान पर अब तक का सबसे कम टेस्ट स्कोर और इतिहास में तीसरा सबसे कम स्कोर था. दूसरे दिन के खेल के बाद बोलते हुए, रोहित ने बादल छाए रहने की स्थिति में पहले बल्लेबाजी करने के फैसले पर विचार किया, जो मेजबान टीम के लिए विनाशकारी साबित हुआ. रोहित ने स्वीकार किया, "हमें लगा कि पहले सत्र के बाद यह सीमरों के लिए ज़्यादा मददगार नहीं होगा. वहां बहुत ज़्यादा घास भी नहीं थी. हमें उम्मीद थी कि यह बहुत ज़्यादा सपाट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यह मेरी ओर से एक ग़लतफ़हमी थी और मैं पिच को ठीक से पढ़ नहीं पाया. कप्तान के तौर पर 46 का स्कोर देखकर मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला मेरा था. लेकिन एक साल में एक या दो ग़लत फ़ैसले ठीक हैं."

The ball hit Rishabh Pant on his knee cap. He has a bit of swelling on it, and the muscles are a bit tender.#TeamIndia Captain Rohit Sharma shares an update on the Pant's on-field injury#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/PPSY5lcdZk