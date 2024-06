Ind vs Eng: "पहले हमें इसी बात की कीमत चुकानी पड़ी है", इंग्लैंड के खिलाफ मेगा मैच से पहले रोहित ने कह दी बड़ी बात

India vs England Semifinal: जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cp 2024) में टीम इंडिया वीरवार को करो या मरो के मुकाबले और दूसरे सेमीफाइनल मैच में गत चैंपियन इंग्लैंड (Ind vs Eng) से भिड़ेगी. मैच की पूर्व संध्या पर कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही उच्च दबाव वाले मुकाबले में टीम का पूरा ध्यान शांत बने रहने पर है. कप्तान ने स्वीकार किया कि टीम पहले विफलता के डर से लड़ चुकी है. वास्तव में भारत के लिए यह मुकाबला अंग्रेजों से उस हार का बदला लेने पर भी है, जो उसे साल 2022 के संस्करण के सेमीफाइन में झेलनी पड़ी थी. तब उसे इंग्लैंड ने दस विकेट से मात मिली थी.

Rohit Sharma said "One big takeaway from last match is there is no more Australian cricket team in this wc" pic.twitter.com/QD5xIuPLtW