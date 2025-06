IND vs ENG: "जब भी क्रिकेट खेलता हूं..." ऋषभ पंत ने सीरीज की शुरुआत से पहले दिया बड़ा बयान

India vs England 1st Test, Rishabh Pant Statement: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 20 जून से लीड्स में खेला जाना है और इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान ऋषभ पंत ने कहा है कि वह सही विभागों अपना योगदान देने की बात कही है. ऋषभ पंत ने इस दौरान यह भी कहा कि कुछ बड़े लोगों से जाने से एक गैप तो आया है, लेकिन वह एक नई टीम संस्कृति विकसित करने की कोशिश करेंगे. ऋषभ पंत बुधवार को मीडिया के सामने आए और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की. बता दें, बुधवार को भारतीय टीम ने लीड्स में सीरीज की शुरुआत से पहले अभ्यास किया.

ऋषभ पंत से जब पूछा गया कि इंग्लैंड दौरे को लेकर क्या मानसिकता है तो उपकप्तान ने कहा,"व्यक्तिगत रूप से, मैं अच्छी स्थिति में हूं. जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं अपनी तरफ से योगदान देने की कोशिश करता हूं, चाहे वह बल्लेबाजी हो, क्षेत्ररक्षण हो, या विकेटकीपिंग हो. मैं इसी विचार के साथ खेलता हूं. और मेरे लिए इंग्लैंड आते समय कुछ नहीं बदला है."

