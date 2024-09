Ind vs Ban T20I: बांग्लादेश सीरीज के लिए भारतीय टी20 टीम घोषित, "सुपर पेसर' को पहली बार मिली टीम में जगह

India's T20 Team against Bangladesh: बांग्लादेश के खिलाफ अगले महीने खेले जाने वाली तीन टी-20 मैचों के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस घोषित टीम से साफ है कि गंभीर नीति किस तरफ जा रही है. अगले महीने ही 6 तारीख से शुरू हो रही सीरीज की इस टीम से साफ है कि गंभीर ने साल 2026 विश्व कप की ओर देखना शुरू कर दिया है. कई युवाओं को भी टीम में जगह मिली है, तो कुछ वरिष्ठों को आराम दिया गया है, या उन्हें ड्रॉप किया गया है. इस साल आईपीएल में तूफानी गति से पूरी दुनिया को चकित करने वाले मयंक यादव (Mayank Yadav) को भी पहली बार भारतीय टीम में चुना गया है. मयंक यादव इस साल आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ 156.7 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गए थे. जब लग रहा था कि वह वह जल्द ही टीम इंडिया की जर्सी पहनेंगे, तो वह चोटिल हो गए. बहरहाल, अब वह एक बार पूरी तरह फिट होकर जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं.

घोषित टी20 टीम में अगरकर एंड कंपनी ने शुबमन गिल की जगह पंजाब के आतिशी लेफ्टी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को टीम में जगह दी है. अभिषेक श्रीलंका दौरे में भी थे और उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था.

घोषित 15 सदस्यीय टीम में संजू सैसमन और पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले जितेश शर्मा के रूप में दो विकेटकीपर हैं, लेकिन श्रीलंका दौरे में बढ़िया करने वाले ऋषभ पंत को आराम दिया गया है. ऐसा नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के लंबे दौरे के कारण वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत फैसला लिया गया.

गंभीर ने दूरगामी सोच के साथ शायद नए खिलाड़ियों को अभी से ज्यादा से ज्यादा मौका देने का मन बना लिया है. और यही वजह रही कि दिल्ली के हर्षित राणा और आईपीएल में प्रभावित करने वाले नितीश रेड्डी को भी पहली बार टीम में जगह मिली है. यही वजह है कि फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले रवींद्र जडेजा के बाद उपलब्ध अक्षर पटेल को आराम दिया गया है.

गंभीर हेड कोच बने, तो केकेआर के लिए खेलने वाले मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की भी करीब ढाई साल बाद वापसी हो गई. वरुण ने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 मैच साल 2012 नवंबर में खेला था. वहीं, जुलाई में श्रीलंका दौरे में टीम का हिस्सा रहे मोहम्मद सिराज और खलील अहमद को भी आराम दिया गया है

NEWS 🚨 - #TeamIndia's squad for T20I series against Bangladesh announced.



