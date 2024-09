IND vs AUS: "ये 3 भारतीय खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज", नाथन लियोन ने बताया 

Nathan Lyon on India challenge : भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज (IND vs AUS) से पहले नाथन लियोन ने भारतीय टीम को लेकर बात की है. नाथन लियोन ने उन भारतीय खिलाड़ियों का नाम बताए हैं जिससे भारतीय टीम को बचकर रहना होगा. स्टार स्पोर्ट्स के साथ इंटरव्यू के दौरान नाथन लियोन ने भारतीय टीम को लेकर बात की है. नाथन लियोन ने माना है कि भारतीय टीम एक खतरनाक टीम है और यह सीरीज काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है. लियोन ने सबसे बड़े चैंलेंज को लेकर बात की और कहा कि, ऑस्ट्रेलिया के सामने रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत सबसे बड़े चैंलेंज होंगे. वहीं, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल भी अहम है. ऐसे में इन से हमें संभल कर रहना होगा. "

नाथन लियोन ने भारतीय गेंदबाजों की भी भरपूर तारीफ की है और कहा है कि "भारत के पास शानदार गेंदबाज हैं और भारतीय गेंदबाज के सामने हमें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. भारतीय गेंदबाजों का सामना करना चुनौती भरा होगा. भारतीय टीम काफी मजबूत है". ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ने आगे ये भी कहा कि "हम चैलेंज के लिए तैयार हैं और पूरा भरोसा है कि इस बार हम बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को जीतने में सफल रहेंगे."

