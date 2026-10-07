6 टीमें, 34 मैच, बाबर, राशिद, पूरन और फाफ की जंग! 21 नवंबर से शुरू हो रहा ILT20 का महासंग्राम, शेड्यूल

इंटरनेशनल लीग टी20 2026 के आगाज में अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं. पांचवें सीजन का आगाज 21 नवंबर 2026 से हो रहा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन डेजर्ट वाइपर्स और पिछले सीजन की फाइनलिस्ट एवं दूसरे सीजन की चैंपियन एमआई एमिरेट्स के बीच खेला जाएगा. उद्घाटन मुकाबले का गवाह बनेगा दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. दोनों टीमों के कप्तान इस मुकाबले में टॉस के लिए मैदान में शाम छह बजे आएंगे. वहीं मैच का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानी कि 6:30 बजे से देखने को मिलेगा.
टूर्नामेंट के दौरान कुल खेले जाएंगे 34 मैच
टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट प्रेमियों को कुल 34 मैच देखने को मिलेंगे. जिसमें डबल राउंड- रॉबिन फॉर्मेट में सभी टीमें कुल 10 मैच खेलेंगी. 30 मैचों की ग्रुप चरण के बाद अंक तालिका में टॉप पर रहने वाली चार टीमें प्लेऑफ मुकाबले में हिस्सा लेंगी. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 20 दिसंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. 30 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में क्रिकेट प्रेमियों को कुल छह दिन डबल हैडर मुकाबले देखने को मिलेंगे.
तीन स्टेडियम में खेले जाएंगे कुल मैच
इंटरनेशनल लीग टी20 2026 के कुल मुकाबले तीन मैदानों में खेले जाएंगे. जिसमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, जायद क्रिकेट स्टेडियम और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का नाम शामिल है. टूर्नामेंट का सर्वाधिक दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे. यहां क्रिकेट प्रेमियों को कुल 15 भिड़ंत देखने को मिलेगी. इसके बाद जायद क्रिकेट स्टेडियम में 11 और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आठ मैच खेले जाएंगे.
15 मैच - दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम - दुबई
11 मैच - जायद क्रिकेट स्टेडियम - अबू धाबी
08 मैच - शारजाह क्रिकेट स्टेडियम - शारजाह
इंटरनेशनल लीग टी20 2026 का शेड्यूल
21 नवंबर - डेजर्ट वाइपर्स बनाम - एमआई एमिरेट्स - शाम 6:30 बजे - दुबई
22 नवंबर - शारजाह वॉरियर्ज बनाम गल्फ जायंट्स - दोपहर 2:00 बजे - शारजाह
22 नवंबर - दुबई कैपिटल्स बनाम अबू धाबी नाइट राइडर्स - शाम 6:30 बजे - दुबई
23 नवंबर - शारजाह वॉरियर्ज बनाम डेजर्ट वाइपर्स - शाम 6:30 बजे - शारजाह
24 नवंबर - गल्फ जायंट्स बनाम एमआई एमिरेट्स - शाम 6:30 बजे - दुबई
25 नवंबर - दुबई कैपिटल्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स - शाम 6:30 बजे - दुबई
26 नवंबर - अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाम एमआई एमिरेट्स - शाम 6:30 बजे - अबू धाबी
27 नवंबर - शारजाह वॉरियर्ज बनाम दुबई कैपिटल्स - शाम 6:30 बजे - शारजाह
28 नवंबर - एमआई एमिरेट्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स - दोपहर 2:00 बजे - अबू धाबी
28 नवंबर - गल्फ जायंट्स बनाम दुबई कैपिटल्स - शाम 6:30 बजे - दुबई
29 नवंबर - अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाम शारजाह वॉरियर्ज - दोपहर 2:00 बजे - अबू धाबी
29 नवंबर - डेजर्ट वाइपर्स बनाम गल्फ जायंट्स - शाम 6:30 बजे - दुबई
30 नवंबर - एमआई एमिरेट्स बनाम अबू धाबी नाइट राइडर्स - शाम 6:30 बजे - अबू धाबी
01 दिसंबर - गल्फ जायंट्स बनाम शारजाह वॉरियर्ज - शाम 6:30 बजे - शारजाह
02 दिसंबर - अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स - दोपहर 2:00 बजे - अबू धाबी
02 दिसंबर - दुबई कैपिटल्स बनाम एमआई एमिरेट्स - शाम 6:30 बजे - दुबई
03 दिसंबर - गल्फ जायंट्स बनाम अबू धाबी नाइट राइडर्स - शाम 6:30 बजे - दुबई
04 दिसंबर - डेजर्ट वाइपर्स बनाम शारजाह वॉरियर्ज - शाम 6:30 बजे - शारजाह
05 दिसंबर - अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाम गल्फ जायंट्स - शाम 6:30 बजे - अबू धाबी
06 दिसंबर - एमआई एमिरेट्स बनाम शारजाह वॉरियर्ज - दोपहर 2:00 बजे - अबू धाबी
06 दिसंबर - डेजर्ट वाइपर्स बनाम दुबई कैपिटल्स - शाम 6:30 बजे - दुबई
07 दिसंबर - एमआई एमिरेट्स बनाम गल्फ जायंट्स - शाम 6:30 बजे - अबू धाबी
08 दिसंबर - दुबई कैपिटल्स बनाम शारजाह वॉरियर्ज - शाम 6:30 बजे - दुबई
09 दिसंबर - शारजाह वॉरियर्ज बनाम अबू धाबी नाइट राइडर्स - शाम 6:30 बजे - शारजाह
10 दिसंबर - दुबई कैपिटल्स बनाम गल्फ जायंट्स - शाम 6:30 बजे - दुबई
11 दिसंबर - शारजाह वॉरियर्ज बनाम एमआई एमिरेट्स - शाम 6:30 बजे - शारजाह
12 दिसंबर - डेजर्ट वाइपर्स बनाम अबू धाबी नाइट राइडर्स - शाम 6:30 बजे - दुबई
13 दिसंबर - एमआई एमिरेट्स बनाम दुबई कैपिटल्स - दोपहर 2:00 बजे - अबू धाबी
13 दिसंबर - गल्फ जायंट्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स - शाम 6:30 बजे - दुबई
14 दिसंबर - अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाम दुबई कैपिटल्स - शाम 6:30 बजे - अबू धाबी
16 दिसंबर क्वालिफायर-1 - अंक तालिका की नंबर-1 टीम बनाम नंबर-2 टीम - शाम 6:30 बजे - अबू धाबी
17 दिसंबर एलिमिनेटर - नंबर-3 टीम बनाम नंबर-4 टीम - शाम 6:30 बजे - दुबई
18 दिसंबर क्वालिफायर-2 - क्वालिफायर-1 की हारने वाली टीम बनाम एलिमिनेटर की विजेता टीम - शाम 6:30 बजे - शारजाह
20 दिसंबर फाइनल - क्वालिफायर-1 की विजेता टीम बनाम क्वालिफायर-2 की विजेता टीम - शाम 6:30 बजे - दुबई.
इंटरनेशनल लीग टी20 2026 में हिस्सा लेने वाली टीमें
अबू धाबी नाइट राइडर्स:
ऑक्शन साइनिंग्स: अलीशान शराफू, अमशी डी सिल्वा, मुहम्मद रोहिद, मोईन अली, अरब गुल, उस्मान तारिक, गुलबदीन नैब, इबरार अहमद, आंद्रे फ्लेचर, अजय कुमार, कॉलिन मुनरो, माइकल पेपर, कैस अहमद, जाकीम पोलार्ड, अब्दुल मन्नान अली, रविजा संदरुवान, अब्दुल्ला तराखिल और लॉर्कन टकर.
प्री-ऑक्शन साइनिंग्स: फिन एलेन, जेसन होल्डर, मैथ्यू ट्रॉम्प और सुनील नारायण.
डेजर्ट वाइपर्स:
ऑक्शन साइनिंग्स: डेविड पायने, फखर जमान, नसीम शाह, बाबर आजम, शादाब खान, खुजैमा बिन तनवीर, वृत्य अरविंद, एनेरिन डोनाल्ड, अब्दुल्ला अहमदजई, जो क्लार्क, नंगेयालिया खरोटे, संजय पहल, हैरी टेक्टर, इश्तियाक अहमद, निलांश केसवानी, सलीम सफी, बिलाल ताहिर और वली मुहम्मद.
प्री-ऑक्शन साइनिंग्स: एंड्रीस गूस, डैन लॉरेंस, मुजीब उर रहमान और शिमरॉन हेटमायर.
दुबई कैपिटल्स:
ऑक्शन साइनिंग्स: फाफ डु प्लेसिस, मैक्स होल्डन, दासुन शनाका, अयान खान, हसन खान, फिल साल्ट, सिदीकुल्लाह अटल, मार्क अडायर, करीम जनत, ल्यूक वुड, टॉम मूर्स, हैदर अली, जुहैब जुबैर, दरविश रसूली, मुहम्मद अरफान, मैट पॉट्स, उस्मान नजीब, अनुदीप चेंथमारा और मसूद-उल-रहमान गुरबाज.
प्री-ऑक्शन साइनिंग्स: मार्कस स्टोइनिस, मुस्तफिजुर रहमान, नूर अहमद और रोवमैन पॉवेल.
गल्फ जायंट्स:
ऑक्शन साइनिंग्स: लियम लिविंगस्टोन, रहमानुल्लाह गुरबाज, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, डेविड वीजे, इब्राहिम जादरान, तबरेज शम्सी, कर्टिस कैंफर, ध्रुव पराशर, मतीउल्लाह खान, हैदर रज्जाक, इमरान मीर, इम्तियाज खान, मीत भावसार, शुभम रंजन, वहीदुल्लाह जादरान, अवैस अहमद, सागर कल्याण और एलिक अथानाजे.
प्री-ऑक्शन साइनिंग्स: अजमतुल्लाह ओमरजई, ब्लेसिंग मुजरबानी, डेविड मिलर और हेनरिक क्लासेन.
एमआई एमिरेट्स:
ऑक्शन साइनिंग्स: फजलहक फारूकी, मुहम्मद वसीम, क्रिस जॉर्डन, अल्लाह गजनफर, लिजाड विलियम्स, जेम्स कोल्स, जॉनी बेयरस्टो, कुसल परेरा, जॉर्डन थॉम्पसन, जहीर खान, वसीम अकरम, जैन उल आबिदीन, मुहम्मद शफीक, आसा ट्राइब, रायज़ल नादिर नाथर शाह, संजय कृष्णमूर्ति, फरीदून दाऊदजई और रॉस अडायर.
प्री-ऑक्शन साइनिंग्स: निकोलस पूरन, राशिद खान, रोमारियो शेफर्ड और शेरफेन रदरफोर्ड.
शारजाह वॉरियर्ज:
ऑक्शन साइनिंग्स: रिचर्ड ग्लीसन, मोहम्मद नबी, पॉल वाल्टर, आदिल राशिद, ब्रैंडन मैकमुलन, टॉम बैंटन, क्रेग ओवरटन, जॉर्ज लिंडे, अली आमेर नसीर, फरीद मलिक, शराफुद्दीन अशरफ, लोगन वैन बीक, जुनैद सिद्दीकी, तनिष सूरी, नबील अजीज, जॉर्ज डॉकरेल, मोहम्मद साकिब, अरुणराज सेल्वराज और जेम्स रियू.
प्री-ऑक्शन साइनिंग्स: एडम मिलने, जेम्स विंस, वकार सलामखेल और सिकंदर रजा.
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