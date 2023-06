World Cup 2023 के आयोजन स्थल में मोहाली क्यों नहीं शामिल, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने खड़े किये सवाल

Congress MLA Manish Tiwari on WC Schedule

Manish Tiwari on Why Skip Mohali as Venue of WC 2023: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को बीसीसीआई से पूछा कि एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए मोहाली को आयोजन स्थल के रूप में क्यों नहीं चुना गया. एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप आगामी पांच अक्टूबर से शुरू होगा. मंगलवार को आईसीसी और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के विश्व कप कार्यक्रम (WC 2023 Schedule) की घोषणा करने के बाद से कुछ विपक्षी नेताओं ने कार्यक्रम में राजनीतिक हस्तक्षेप का संकेत दिया और आश्चर्य जताया कि अहमदाबाद को कई अन्य स्थानों की तुलना में बड़े मुकाबले वाले मैच क्यों मिल रहे हैं.