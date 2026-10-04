टीम इंडिया को डबल झटका, हार्दिक पांड्या की चोट ने बढ़ाई चिंता, हर्षित राणा की वापसी पर भी संकट

टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. हालांकि, आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को पांच विकेट से हराया. इस सीरीज के समापन के तुरंत बाद हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा की वापसी पर अपडेट आया है. हार्दिक ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच इस साल की शुरुआत में मार्च में अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने 18 रन बनाए और एक विकेट लिया. बाद में वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेले, लेकिन उन्हें अभी इंटरनेशनल वापसी करनी है.

दूसरी तरफ, हर्षित राणा का आखिरी मैच जुलाई में नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ था, जहां मेन इन ब्लू को एकतरफा हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, राणा ने चार ओवर में 40 रन देकर जैकब बेथेल और टॉम बैंटन को आउट किया. तब से दोनों इंडियन क्रिकेट स्टार्स साइडलाइन पर हैं, और फैंस उन्हें वापस एक्शन में देखने का इंतजार कर रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कथित तौर पर अपनी दाहिनी पिंडली में तकलीफ महसूस हो रही है. पांड्या को इस समस्या का पता 19 सितंबर को फिटनेस आकलन के बाद चला. खेल के बाद एमआरआई में बहुत हल्के इंट्रामेडुलरी एडिमा का पता चला, जो राइट मेडियल टिबिअल स्ट्रेस सिंड्रोम से मेल खाता है. इसलिए, आगे की मुश्किलों को रोकने के लिए, हार्दिक पांड्या को कुछ समय के लिए आराम दिया गया है. 32 वर्षीय खिलाड़ी बिसफास्फ़ोनेट थेरेपी से गुजरेंगे और छह से आठ सप्ताह तक विटामिन डी लेंगे. इसके बाद वह धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे.

इसके अलावा गले में खराश और बुखार के कारण हर्षित राणा के रिहैब और आगे के उपचार को रोक दिया गया है. उन्होंने 7 सितंबर को रिकवरी के लिए एक अभ्यास मैच के दौरान अपने बाएं क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव की शिकायत की थी हालांकि, अभी उन्हें बुखार, गले में खराश और सर्दी है.

हार्दिक पांड्या का क्रिकेट करियर

हार्दिक पांड्या का अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी टी20 करियर प्रभावशाली रहा है. उन्होंने अब तक 11 टेस्ट मैचों में 532 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108 रन है, जबकि औसत 31.29 और स्ट्राइक रेट 73.89 का रहा है. वनडे क्रिकेट में हार्दिक ने 94 मैचों में 1904 रन बनाए हैं. उनका हाईएस्ट स्कोर 92 रन है. इस फॉर्मेट में उनका औसत 32.83 और स्ट्राइक रेट 110.90 का रहा है. उन्होंने 11 अर्धशतक लगाए हैं और 141 चौके तथा 76 छक्के जड़े हैं.

टी20 इंटरनेशनल में हार्दिक ने 138 मैच खेलते हुए 2288 रन बनाए हैं. उनका बेस्ट स्कोर 71 रन है, जबकि औसत 28.25 और स्ट्राइक रेट 145.92 का रहा है. इस दौरान उन्होंने नौ अर्धशतक लगाए हैं, साथ ही 168 चौके और 126 छक्के भी लगाए हैं. आईपीएल में हार्दिक 162 मैचों में 2955 रन बना चुके हैं. उनका बेस्ट स्कोर 91 रन है. टूर्नामेंट में उनका औसत 27.88 और स्ट्राइक रेट 146.29 का रहा है. उन्होंने 10 अर्धशतक लगाए हैं और 228 चौके और 155 छक्के जमाए हैं.

ये भी पढ़ें- वो अपने पीक पर रहा तो... वैभव सूर्यवंशी को लेकर श्रेयर अय्यर का ये बयान जमकर हो रहा है वायरल