GT vs DC: 'क्या गिल और नेहरा भूल गए', इस अजीब फैसले पर फैंस और दिग्गजों ने उठाए सवाल

किसी को समझ में नहीं आया कि शुभमन गिल (Shubman Gill) की यह कैसी कप्तानी है. और कोच आशीष नेहरा की यह कैसी समझ है. आखिर यह कैसी सोच है कि आप किसी खास कारण से उस गेंदबाज को सिर्फ एक ही ओवर देते हो, जो टीम इंडिया में दस्तक दे रहा है. न कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटरों को समझ में आया और न ही समझ आया फैंस को को आखिर घरेलू मैदान पर शुभमन गिल ने दिल्ली के खिलाफ (GT vs DC) अपने ही नहीं, बल्कि टूर्नामेंट के टॉप टेन बॉलरों में शामिल लेफ्टी स्पिनर साई किशोर से सिर्फ एक ही ओवर फिंकवाया. पारी का सबसे आखिरी ओवर. साई किशोर ने अभी तक आईपीएल में जबर्दस्त प्रभाव छोड़ा है और वह प्रसिद्ध कृष्णा के बाद गुजरात के दूसरे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं. साई किशोर ने अभी तक 7 मैचों में फेंके 19.5 ओवरों में दस विकेट चटका हैं. बहरहाल, दिल्ली के खिलाफ उनसे एक भी ओवर गेंदबाजी न कराना फैंस और दिग्गजों को निराश कर गया. आकाश चोपड़ा ने तो सीधा पूछा लिया कि साई किशोर खेल भी रहे हैं क्या?

Sai Kishore khel toh raha hai na??? 🫣 — Aakash Chopra (@cricketaakash) April 19, 2025

फैंस लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि यह कौन सी क्रिकेट रणनीति है? शायद आशीष नेहरा ही बेहतर जवाब दे सकते हैं

Sai Kishore can't bowling vs Delhi Capitals at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad..!!



- Left Handed Axar Patel batting??



- Gujarat Titans Captain Shubman Gill & Ashish Nehra????



pic.twitter.com/WYeBIEgYB3 — MANU. (@IMManu_18) April 19, 2025

बात सही है कि इसका मतलब अपने बेस्ट स्पिनर को आप अक्षर जैसे बल्लेबाज के खिलाफ कमजोर मान कर चल रहे हैं. यह बॉलर के कॉन्फिडेंस पर वार करन जैसा है

Sai Kishore not being bowled at all just due to the presence of a left-hander is a bit disappointing. He's a much better bowler than that. — Saurabh Malhotra (@MalhotraSaurabh) April 19, 2025

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों से यह सवाल बराबर बनता है...एक जगह पूरी की पूरी खराब कर दी गिल ने

Gill and Nehra forgot about sai kishore ? #IPL2025 — Khaaya Lagaya (@khaayaLagaya) April 19, 2025

ऐसे सवालों की संख्या अनगित है....