Eng vs Ind: 'यह बुमराह की दुनिया है, हम इसमें...', बुमराह पर फिदा हुआ सोशल मीडिया

Bumrah vs England: बुमराह इन दिनों जब भी मैदान पर उतरते हैं, तो मानो पंजे से कम पर बात ही नहीं करते! लीड्स में पहले टेस्ट में भी उन्होंने ऐसा ही किया था. और जब एजबस्टन में ब्रेक के बाद अब लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट में लौटे, तो जस्सी ने फिर से दुनिया भर को बताया कि उनके जैसा कोई नहीं! बुमराह ने लॉर्ड्स की पहली पारी में 27 ओवर की गेंदबाजी में 5 विकेट लिए. दूसरे दिन बुमराह ने बेहतरीन अंदाज में शतकवीर जो. रूट और कप्तान बेन स्टोक्स को चलता किया. और जब उन्होंने जोफ्रा आर्चर को बोल्ड कर पंजा 'जड़ा', तो देखते ही देखते सोशल मीडिया उनकी प्रशंसा में पट गया. यह कमेंट बहुत कुछ कहने और बताने को काफी है. इसमें दो राय नहीं जो आज बुमराह कर रहे हैं, उससे उन्होंने अपने इर्द-गिर्द चाहने वालों की नई दुनिया बसा ली है

पूर्व ओपनर वसीम जाफर की शब्दावली भी कुछ ऐसी ही है. वसीम जब ऐसा कहते हैं, तो उसके मायने हैं

It's Jasprit Bumrah's world, we're living in it. What a champion performer, does it time and time again. Well bowled @Jaspritbumrah93 👏🏻 #ENGvIND pic.twitter.com/pmErpOUVPG — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) July 11, 2025

दो राय नहीं कि आज की तारीख में तो दुनिया के नंबर-1 बॉलर वही हैं

🚨 LORD OF #LordsTest 👑



Another 5️⃣-WICKET HAUL for #JaspritBumrah 💥



The World No.1 pacer has made Lord's his personal arena!



BOOM BOOM BUMRAH ripping through England like a cyclone! 🌪️#INDvsENGTest #ENGvIND pic.twitter.com/xbamf7QrFn — Kholinati!on_👑🚩 (@cryptoHolder09) July 11, 2025

बात एकदम सही है. अब कहा जा सकता है कि भारत भाग्यशाली है कि उसके पास बुमराह है

INDIA IS BLESSED TO HAVE THIS MAN & PLAY FOR THEM.



- It's Jasprit Jasbirsingh Bumrah. 🫡🇮🇳 pic.twitter.com/fyapTracWG — Tanuj (@ImTanujSingh) July 11, 2025

महिला प्रशंसकों की संख्या भी बड़ी तादाद में है

5-WICKET HAUL FOR JASPRIT BUMRAH AT LORD'S.



- The GOAT. 🐐 #ENGvsIND pic.twitter.com/u7x06vDsLn — Shruti Pandey 🚩 (@Pandeyshruti252) July 11, 2025

नंबर-1 हो या फिर नंबर-2..कोई भी बुमराह से नहीं बच पा रहा है