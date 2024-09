Duleep Trophy: अब इस 20 साल के पेसर ने खींचा सेलेक्टरों का ध्यान, गायकवाड़ को टहला चलता किया, जानें कौन है आकिब खान

पिछले दिनों दलीप ट्रॉपी टूर्नामेंट में आकाश दीप सहित कई भारतीय पेसरों ने अजित अगरकर एंड कंपनी का ध्यान अपनी ओर खींचा. और अब जबकि आखिरी दौर के दो मैच अनंतपुर में खेले जा रहे हैं, तो बांग्लादेश सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले अब एक बीस साल के युवा पेसर आकिब खान (Aaquib Khan) ने मैच के दूसरे दिन राष्ट्रीय परिदृश्य पर जोरदार दी. भारत "ए" के लिए खेलते हुए अनुभवी आवेश खान भारत सी के खिलाफ जहां एक ही विकेट ले सके, तो वहीं आकिब खान ने शुरुआती दो विकेट बहुत ही शानदार अंदाज में चटकाए, जिसकी गूंज निश्चित तौर पर अगरकर एंड कंपनी तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी. और आकिब खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें फैंस बहुत ही ज्यादा पंसद कर रहे हैं.

