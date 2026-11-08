दीपक चाहर कप्तान, मानव सुथार उप-कप्तान, महिपाल, कार्तिक, मुकुल भी शामिल, SMAT के लिए राजस्थान की टीम का हुआ ऐलान

तेज गेंदबाज दीपक चाहर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026/27 में राजस्थान की कमान संभालेंगे. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने रविवार (आठ नवंबर 2026) को 15 सदस्यीय टीम घोषित की है, जिसमें बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को उप-कप्तान बनाया गया है. राजस्थान टूर्नामेंट के एलीट ग्रुप 'ए' में है. यह टीम अपने सभी सात लीग मैच मुंबई में खेलेगी, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकाबले से होगी.

भारत के लिए 13 वनडे और 25 टी20 मैच खेलने वाले दीपक चाहर के साथ उनके चचेरे भाई और लेग-स्पिनर राहुल चाहर को भी टीम में जगह मिली है. भारत के लिए एक वनडे और छह टी20 मैच खेल चुके राहुल के बारे में पहले ऐसी चर्चा थी कि वे इस घरेलू सीजन में किसी दूसरी टीम से जुड़ सकते हैं, लेकिन अब वे राजस्थान के लिए ही खेलना जारी रखेंगे. दीपक की तरह, वे भी रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में नहीं खेले थे.

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद भी टीम में जगह नहीं बना सके हैं. वे अपनी पिछली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते समय लगी चोट के कारण हुई हैमस्ट्रिंग सर्जरी से उबर रहे हैं.

टीम में अनुभवी बाएं हाथ के बल्लेबाजी ऑलराउंडर महिपाल लोमरोर और युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा समेत मुकुल चौधरी शामिल हैं. ये सभी आईपीएल 2026 का हिस्सा थे. टीम के अन्य सदस्यों में अभिजीत तोमर, अजय राज सिंह, कुणाल सिंह राठौड़, हनी प्रताप सिंह और हिमांशु सिंह राणा शामिल हैं. रामनिवास गोलाडा, रोहन राजबहार, हिमांशु नेहरा और अभिषेक मुंड भी इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा हैं.

उत्तर प्रदेश के खिलाफ अपने शुरुआती मैच के बाद, राजस्थान की टीम 16 नवंबर को झारखंड से भिड़ेगी, जबकि 18 नवंबर को उसका सामना चंडीगढ़ से होगा. 22 नवंबर को मिजोरम के खिलाफ राजस्थान की वापसी से पहले, 20 नवंबर को बड़ौदा के खिलाफ एक डे-नाइट मुकाबला होगा. 24 नवंबर को कर्नाटक से और 26 नवंबर को बंगाल के खिलाफ मुकाबला करने के बाद राजस्थान अपनी ग्रुप-स्टेज प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा.

राजस्थान की टीम: दीपक चाहर (कप्तान), मानव सुथार (उप-कप्तान), अजय राज सिंह, कार्तिक शर्मा, राहुल चाहर, रामनिवास गोलाडा, रोहन राजबहार, अभिजीत तोमर, हिमांशु सिंह राणा, हनी प्रताप सिंह, कुणाल सिंह राठौड़, महिपाल लोमरोर, मुकुल चौधरी, हिमांशु नेहरा और अभिषेक मुंड.

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