इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने ESPNcricinfo के "ब्लाइंड रैंकिंग्स" सेगमेंट में मौजूदा समय के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट तेज गेंदबाजों की अपनी रैंकिंग तैयार की. इस सूची में भारत के जसप्रीत बुमराह, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर, दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा और मार्को यानसेन, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी तथा बांग्लादेश के हसन महमूद शामिल हैं. ब्लाइंड रैंकिंग की खास बात यह होती है कि प्रतिभागी को अगला नाम सामने आने से पहले ही उसे किसी स्थान पर रखना होता है, जिससे अंतिम लिस्ट कई बार हैरान करने वाली बन जाती है.

क्रिस वोक्स ने चुनी दुनिया के टॉप 8 सर्वश्रेष्ठ टेस्ट तेज गेंदबाजों की ब्लाइंड रैंकिंग

1. जसप्रीत बुमराह.

2. पैट कमिंस.

3. जोफ्रा आर्चर.

4. कगिसो रबाडा.

5. मिशेल स्टार्क.

6. मैट हेनरी.

7. मार्को जानसेन.

8. हसन महमूद.

बुमराह इस सूची के सबसे बड़े नामों में शामिल हैं. भारत के लिए 245 मैचों में 516 विकेट लेने वाले बुमराह देश के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं और भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में आठवें स्थान पर हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड और भी शानदार है, जहां उन्होंने सिर्फ 54 मैचों में 239 विकेट 20.09 की औसत से हासिल किए हैं.

इसके अलावा उनके नाम 16 बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज है. पिछले कुछ वर्षों में भारत की टेस्ट सफलता में बुमराह सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए हैं. वहीं वोक्स की सूची में कमिंस, रबाडा, स्टार्क और आर्चर जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों के साथ हेनरी, यानसेन और हसन महमूद जैसे तेज गेंदबाजों को भी जगह मिली है, जिन्होंने हाल के समय में टेस्ट क्रिकेट में अपनी मजबूत छाप छोड़ी है.