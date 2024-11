IND vs AUS: "मुझे नहीं लगता कि..." ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, टीम इंडिया के सामने रख दिया ये बड़ा चैलेंज

IND vs AUS BGT 2024: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट 22 नवंबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. यह सीरीज दोनों पक्षों के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. ऑस्ट्रेलियाई टीम जहां घरेलू मैदान पर भारत से सीरीज हारने की हैट्रिक रोकने के लिए अच्छी शुरुआत करने का लक्ष्य रखेगी, वहीं मेहमान टीम भी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड से शर्मनाक हार के बाद उत्साहित होगी, जो 12 साल में घरेलू परिस्थितियों में उनकी पहली टेस्ट सीरीज हार है.

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ब्रैड हैडिन (Brad Haddin on Team India Opening Challenge vs AUS) ने कहा कि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को स्टार-स्टडेड बॉलिंग लाइन-अप के सामने संघर्ष करना पड़ेगा, उन्होंने बताया कि पर्थ में पहले टेस्ट के दौरान ओपनिंग करना युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल (Brad Haddin on Yashasvi Jaiswal Opening vs AUS) के लिए "कड़ी मेहनत" होगी, जो ऑस्ट्रेलिया की अपनी पहली यात्रा कर रहे हैं. सोमवार को विलो टॉक पॉडकास्ट पर ऑस्ट्रेलिया के टी20 विजेता कप्तान आरोन फिंच के साथ बात करते हुए ब्रैड ने कहा,

"मुझे नहीं लगता कि भारतीय बल्लेबाज हमारे तेज गेंदबाजों का सामना कर पाएंगे. मैं जानता हूं कि जायसवाल वाकई एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं किया है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वह उछाल को संभाल पाएंगे या नहीं. पर्थ में ओपनिंग करना कठिन काम है." पिछले साल अपने डेब्यू के बाद से 14 टेस्ट में जायसवाल ने लंबे समय में सबसे बेहतरीन टेस्ट ओपनर के रूप में अपनी ख्याति बनाई है, जो तेज और बड़े दोनों तरह के रन बनाने में सक्षम हैं. उन्होंने 56.28 की औसत से 1,407 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और आठ अर्द्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 214* रहा है.

हालांकि, SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों की उनकी एकमात्र यात्रा, दिसंबर 2023-जनवरी 2024 तक दक्षिण अफ्रीका में निराशाजनक रही, जिसमें उन्होंने चार पारियों में सिर्फ 50 रन बनाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 28 रहा. ये दौरे किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि ये ऐसे स्थान हैं जहाँ भारत ने अंतरराष्ट्रीय टीम बनने के बाद से काफी संघर्ष किया है.

घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 की सीरीज़ वाइटवॉश के साथ, भारत को लगातार तीसरी बार WTC फाइनल के लिए लंदन में खेलने के लिए अपनी टिकट बुक करने के लिए सीरीज़ को 4-0 से जीतने की ज़रूरत है. पर्थ में सीरीज के पहले मैच के समापन के बाद, दूसरा टेस्ट, जो दिन-रात प्रारूप में खेला जाएगा, 6 से 10 दिसंबर तक एडिलेड ओवल में दूधिया रोशनी में खेला जाएगा. इसके बाद प्रशंसकों का ध्यान 14 से 18 दिसंबर तक होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए ब्रिस्बेन के गाबा पर रहेगा.

मेलबर्न के प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 26 से 30 दिसंबर तक होने वाला पारंपरिक बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test 2024), सीरीज का अंतिम चरण होगा. पांचवां और अंतिम टेस्ट 3 से 7 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो इस बहुप्रतीक्षित सीरीज के रोमांचक समापन का वादा करता है.

बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के लिए भारत की टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रित बुमरा (उप-कप्तान), रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, अभिमन्यु ईश्वरन, शुबमन गिल, रवींद्र जड़ेजा, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), सरफराज खान, विराट कोहली, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), केएल राहुल, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर.

पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिच मार्श, नाथन मैकस्वीनी, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क.